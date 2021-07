Covid-19: 657 nouveaux cas et plus de 9,31 millions personnes complètement vaccinées

Un total de 657 nouveaux cas d'infection au coronavirus (Covid-19) et 460 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué lundi le ministère de la Santé.

Le nombre de primo-vaccinés est de 10.552.219, alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s'élève à 9.310.662, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation de Covid-19.



Quant aux décès, leur nombre total est passé à 9.384 (létalité 1,7%) avec 15 nouveaux morts, enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (05), Rabat-Salé-Kénitra (02), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (02), l'Oriental (02), Marrakech-Safi (01), Fès-Meknès (01), Laâyoune-Sakia El Hamra (01) et Dakhla-Oued Eddahab (01).



Les nouveaux cas portent à 543.119 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020. Le nombre des personnes rétablies est passé à 525.286, soit un taux de guérison de 96,7%.



Les nouvelles contaminations ont été recensées dans les régions de Souss-Massa (220), Casablanca-Settat (135), Rabat-Salé-Kénitra (128), Marrakech-Safi (109), Dakhla-Oued Eddahab (16), l'Oriental (13), Fès-Meknès (13), Béni Mellal-Khénifra (11), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (08), Laâyoune-Sakia El Hamra (03) et Drâa-Tafilalet (01).



Les cas actifs sont au nombre de 8.449, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 314, dont 10 placés sous intubation et 166 sous ventilation non invasive.

(MAP-12/07/2021)