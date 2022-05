Covid-19 : l'entrée au Maroc nécessite désormais un passeport vaccinal valide ou un test PCR négatif (ministère de la Santé)

Les mesures sanitaires pour les différents points d'entrée au Maroc nécessitent désormais la présentation d'un passeport vaccinal valide contre le SARS-Cov-2, conformément au protocole national de vaccination, ou du résultat d'un test PCR négatif ne dépassant pas 72 heures, indique mercredi le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Cette décision a été prise dans le cadre de l’actualisation du protocole sanitaire national pour les voyages internationaux, et vu la stabilisation de la situation épidémiologique du Covid-19 au niveau national et international, souligne le ministère dans un communiqué.

Le ministère rappelle qu'un passeport vaccinal valide signifie l’administration de trois doses ou, à défaut, deux doses dont le délai d’administration de la 2ème ne dépassant pas les quatre mois, à l'exception du vaccin Johnson & Johnson, où une seule dose équivaut à 2 doses des autres vaccins.



Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de toutes conditions d'accès, affirme la même source, invitant les voyageurs à consulter le site officiel du ministère de la Santé et de la Protection sociale "www.sante.gov.ma" ainsi que ses réseaux sociaux pour plus de détails sur le protocole sanitaire national actualisé pour les voyages internationaux.

MAP: 18/05/2022