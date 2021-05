Dakhla: l'AREF et la Direction régionale du HCP conviennent d'automatiser l'échange des informations statistiques

Une convention cadre de partenariat a été signée récemment à Dakhla entre l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) Dakhla-Oued Eddahab et la Direction régionale du Haut Commissariat au Plan, en vue d'automatiser l’échange des informations statistiques entre les institutions.

Signée par la directrice de l’AREF de Dakhla-Oued Eddahab, Ejjida Ellabig et le Directeur régional du Haut commissariat au Plan, Cheikh Mohamed Maoulainine, cette convention vise à mettre en œuvre des formes de collaboration dans tous les domaines d’intérêt commun, notamment dans le domaine de l’échange, de l’analyse et de la diffusion de l’information statistique.



Les parties signataires conviennent de définir et de réaliser des programmes coordonnés de coopération, d’échanges et de formation dans des domaines correspondant aux compétences de leurs institutions.



Elles s'engagent également à promouvoir les publications conjointes entre les deux parties, à réaliser des études et des enquêtes spécifiques à la région, à même d'organiser conjointement de conférences, séminaires, de colloques et tables rondes autour des thèmes d’actualité à caractère économique, social et fiscal.



Les deux parties s’engagent aussi à mettre en commun, dans la mesure du possible, les moyens nécessaires pour la réalisation des programmes retenus dans le cadre de ce partenariat.

(MAP-30/05/2021)