Dakhla: Le ministre surinamais des AE s'informe de la qualité des infrastructures de valorisation des produits de la pêche

Le ministre des Affaires étrangères, du commerce international et de la coopération internationale du Suriname, Albert Ramdin, s’est informé jeudi de la qualité des infrastructures de valorisation des produits de la pêche à Dakhla.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette visite, M. Ramdin a mis l’accent sur l’importance des infrastructures dont recèle la région Dakhla-Oued Eddahab, faisant savoir que l'objectif de cette visite est d’examiner les possibilités de partenariat dans le secteur de la pêche, dans l’optique de renforcer les relations commerciales entre son pays et le Maroc.



Le chef de la diplomatie surinamaise a également mis en exergue les opportunités offertes en matière d'exportation des produits de la mer, soulignant la nécessité de tirer profit de l’expérience marocaine dans ce domaine.



Par ailleurs, il a fait savoir que l'ouverture d'un consulat général de son pays à Dakhla marque une nouvelle ère dans la consolidation des relations économiques et commerciales bilatérales.



M. Ramdin et la délégation l’accompagnant ont aussi effectué une visite à l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) et au palais des congrès de la ville.



Plutôt dans la journée, la République du Suriname a ouvert un consulat général à Dakhla, marquant ainsi son soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale.



Le nombre des consulats ouverts dans les provinces du Sud a été porté à 25 (13 à Dakhla et 12 à Laâyoune).



Mercredi, la République du Suriname a ouvert à Rabat son ambassade, lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et son homologue du Suriname.



MAP: 26/05/2022