El Guerguarat: Les groupes parlementaires de la majorité saluent la gestion "sage" et "résolue" par SM le Roi du dossier du Sahara

Les groupes de la majorité au sein des deux Chambres du Parlement, en visite jeudi dans la zone d’El Guerguarat au Sahara marocain, ont rendu hommage à la gestion "sage" et "résolue" du dossier de l'intégrité territoriale du Royaume par SM le Roi Mohammed VI, ainsi qu'aux succès diplomatiques continus réalisés par le Maroc sous le leadership du Souverain.

Dans un communiqué lu à cette occasion, les groupes parlementaires de la majorité se sont félicités de l’intervention des Forces Armées Royales (FAR), sous la sage conduite de SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, pour mettre un terme aux manœuvres portant atteinte à la sécurité et à la stabilité du Royaume et son intégrité territoriale.



Ils ont également salué la décision historique des États-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara et d’ouvrir un consulat à Dakhla, notant que cette reconnaissance vient couronner une série de concertations intenses entre les dirigeants des deux pays.



De même, ils ont relevé que cette décision est l'aboutissement d'une action diplomatique efficiente et reflète la consécration de la marocanité du Sahara, tout en saluant les positions des pays frères et amis en soutien à la première cause nationale et à l’intégrité territoriale du Royaume.



Par ailleurs, les groupes parlementaires de la majorité ont exprimé leur fierté quant aux réalisations accomplies et projets de développement dans les provinces du Sud du Royaume, appelant l’exécutif à redoubler d'efforts, en termes de renforcement de l’investissement et de création d’emplois, tout en mettant en valeur les nombreuses potentialités dans le domaine maritime de cette région, conformément aux Hautes Orientations Royales contenues dans le discours prononcé par le Souverain à l’occasion du 45-ème anniversaire de la glorieuse Marche verte.



En outre, les groupes de la majorité au sein des deux Chambres du Parlement ont réitéré leur mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI pour préserver l’intégrité territoriale et accompagner les mutations que connait le Maroc dans divers domaines.

MAP: 17/12/2020