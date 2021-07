El Otmani: L'initiative royale d’envoyer une aide médicale d'urgence à la Tunisie reflète l’esprit humain élevé de SM le Roi

L'Initiative royale d’envoyer une aide médicale d'urgence à la Tunisie, pour soutenir le pays maghrébin à face à la pandémie de Covid-19, reflète l’esprit humain élevé de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé jeudi le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

"Cette haute initiative royale reflète l’esprit humain élevé de SM le Roi, que Dieu L'assiste, la profondeur des relations entre les peuples marocain et tunisien, et les valeurs de solidarité et de soutien du Maroc vis-à-vis de ses frères où qu'ils soient", a souligné M. El Otmani à l’ouverture du Conseil de gouvernement, tenu par visioconférence.



Saluant cette initiative visant à soutenir la République tunisienne dans les circonstances difficiles qu'elle traverse en raison de l'évolution de la situation épidémiologique dans ce pays du Maghreb, le Chef du gouvernement a rappelé que le Souverain avait pris l’initiative, au début de la pandémie, de soutenir plusieurs pays africains à travers des aides médicales, ce qui a eu un grand impact sur leur population, en plus de l'initiative de SM le Roi d'envoyer des aides et équipements médicaux à la Palestine.



SM le Roi Mohammed VI avait donné, mardi, Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide médicale d’urgence à la Tunisie.



L’aide médicale ordonnée par le Souverain est composée de deux unités de réanimation complètes et autonomes, dotées d’une capacité totale de 100 lits. Elle comprend, en outre, 100 respirateurs et deux générateurs d’oxygène d’une capacité de 33 m3/heure chacun.

MAP: 15/07/2021