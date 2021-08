Elections/Communes et arrondissements : 157.569 déclarations de candidatures au niveau national

Le nombre des candidatures déposées au niveau national, au titre de l'élection des membres des conseils des communes et d'arrondissements prévue le 8 septembre prochain, s'élève à 157.569, dont 62.793 sous forme de listes et 94.776 sous forme de candidatures individuelles, soit une moyenne nationale de près de 5 candidatures pour chaque siège, contre 130.925 candidatures en 2015, en hausse de plus de 20%, indique un communiqué du ministre de l'Intérieur.

Le nombre des candidatures féminines aux conseils des communes a marqué une hausse par rapport aux élections de 2015. Le nombre des candidates aux conseils des communes et des arrondissements pour le scrutin du 8 septembre 2021 s'élève à 47.060 (près de 30% du nombre global des candidatures), dont 23.191 candidates aux conseils de communes dont les membres sont élus au scrutin par liste et 23.869 dans les communes soumises au mode de scrutin individuel, ajoute le communiqué.



Quant au nombre des conseillers communaux ayant présenté leurs candidatures aux élections communales du 8 septembre 2021, il s'élève à 21.744, soit 69% de l'ensemble des membres actuellement en fonction.



Par appartenance politique, les candidatures présentées se répartissent comme suit:



Le Rassemblement national des indépendants: 25.492 candidatures (16,18%)



Le Parti authenticité et modernité: 21.187 (13,45%)



Le Parti de l'Istiqlal: 19.845 (12,59%)



L'Union socialiste des forces populaires: 12.945 (8,22%)



Le Mouvement populaire: 12.221 (7,76%)



Le Parti du progrès et du socialisme: 9.817 (6,23%)



L'Union constitutionnelle 8.713 (5,53%)



Le Parti de la justice et du développement: 8.681 (5,51%)



Le Mouvement démocratique et social: 4.194 (2,66%)



Le Front des forces démocratiques: 3.858 (2,45%)



Alliance de la Fédération de la gauche: 3.543 (2,25%)



Le Parti socialiste unifié: 2.912 (1,85%)



Le Parti des Néo-Démocrates: 2.453 (1,55%)



Le Parti de l'environnement et du développement durable: 1.934 (1,23%)



Le Parti de l'équité: 1.893 (1,20%)



Le Parti marocain libéral: 1.810 (1,15%)



Parti de l'unité et de la démocratie: 1.674 (1,06%)



Parti de l'espoir: 1.608 (1,02%)



Parti du centre social: 1.552(0,98%)



Parti de la renaissance et de la vertu: 1.485 (0,94%)



Parti de la réforme et du développement: 1.413 (0,90%)



Parti vert marocain: 1.369 (0,87%)



L'Union marocaine pour la démocratie: 1.001 (0,64%)



Concernant les autres instances politiques, au nombre de 7 partis, le total de candidatures accréditées a atteint 4.985.



Quant aux élections des membres des Conseils communaux et des arrondissements, le nombre des candidats sans appartenance politique ne dépasse pas 1.002. Dans le cadre des échéances électorales générales relatives à l'élection des membres de la Chambre des représentants et des membres des conseils des communes et des arrondissements et des membres des conseils régionaux, prévues le 8 septembre 2021, la période consacrée au dépôt des déclarations de candidature a pris fin mercredi 25 août 2021. Cette opération s'est déroulée dans des conditions normales, marquée par une affluence importante des citoyennes et de citoyens par rapport aux précédentes consultations électorales. Le nombre des formations politiques ayant pris part à cette opération s'élève à 31 partis, y compris une alliance de partis fondée à l'occasion de ces élections.

