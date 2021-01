Emploi: une réunion à Rabat pour donner une nouvelle impulsion aux projets de l'agence MCA-Morocco

Une réunion s'est tenue mercredi à Rabat pour donner une nouvelle impulsion aux projets programmés par l'agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), en particulier dans le domaine de l'emploi.

Au cours de cette rencontre présidée par le ministre du Travail et de l'insertion professionnelle, Mohamed Amekraz, en présence de la directrice générale de l'agence MCA-Morocco et du directeur résident de Millennium Challenge Corporation au Maroc, a été marquée par la présentation de l'état d'avancement et des futures étapes de ces projets axés sur quatre volets.



Il s'agit d'appuyer la mise en œuvre d'un système intégré de suivi du marché de travail, de promouvoir l'emploi inclusif des jeunes en difficulté et des femmes au chômage ou inactives sur le marché de travail par un financement basé sur les résultats, d'évaluer l'impact des politiques et du marché de l'emploi, en plus de la consécration de l'égalité femmes-hommes au travail, précise un communiqué du ministère du Travail et de l'insertion professionnelle.



A cette occasion, M. Amekraz a insisté sur l'importance de donner un nouveau souffle aux projets programmés et d’œuvrer à réaliser les résultats escomptés, malgré les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la plupart des projets en raison de la pandémie de Covid-19. Le ministre a ensuite évoqué les mesures prises par le gouvernement qui ont contribué à la relance de l'économie nationale ainsi qu'à une amélioration relative de la situation sur le marché du travail.



La directrice générale de l'agence s'est de son côté félicitée du rôle joué par le ministère et ses services dans la mise en œuvre des projets en question, à travers notamment le soutien et l'expertises fournis à cet effet, exprimant l'espoir de redoubler les efforts afin d'inciter les partenaires institutionnels du ministère à s'impliquer davantage dans les programmes proposés et à tirer parti des offres de l'agence MCA-Morocco.

