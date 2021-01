ENACTUS-EMI lance "SMARTCLEAN", une poignée de porte autonettoyante pour la diminution des risques de propagation des virus

L'équipe ENACTUS de l'école Mohammedia des Ingénieurs (EMI) lance "SmartClean", une poignée de porte autonettoyante, ciblant les hôpitaux, les cliniques, les établissements hôteliers, les restaurants, les cafés et les entreprises souhaitant améliorer leurs conditions de sécurité sanitaires, ainsi que les crèches et les établissements scolaires.

Cette poignée de porte, qui s’autonettoie au moyen d’une technologie innovante, est une solution technique qui consiste à désinfecter la poignée par le biais d’une bague coulissante munie d’un produit hydroalcoolique, indique un communiqué d'Enactus-EMI, notant que le projet "SmartClean" possède un design élégant, épuré et adaptable aux différents environnements, aussi bien pour les hôtels haut de gamme qu’aux cliniques, tout en disposant d’une installation facile et rapide.



Le projet vise à implémenter "SmartClean" aux portes des salles de réunion, des toilettes, des couloirs, des chambres et en particulier tout lieu sensible à porter atteinte à la sécurité sanitaire, et à rendre l’ensemble des infrastructures des endroits plus sains et d’y limiter la propagation des virus, précise Enactus-EMI. Les poignées de portes sont des surfaces à contamination importante à cause de la nature de leurs matériaux et de la vitesse de propagation des virus dessus, ajoute la même source, faisant savoir qu'une étude a observé qu’un virus survit 48 heures sur l’acier inoxydable et 72 heures sur le plastique. Une autre étude, selon le communiqué, liant la contagiosité des virus aux poignées de portes, a conclu qu’après 2 à 4 heures 40 à 60% des vecteurs passifs (comme les poignées) sont contaminés. Ainsi, "SmartClean" permet de réduire considérablement les virus et les bactéries sur ces surfaces et d’inhiber leur propagation.



Après chaque usage, "SmartClean" est activé automatiquement, la bague imbibée dans un liquide désinfectant effectue un aller-retour sur la béquille et neutralise ainsi les virus et les bactéries.



Concernant sa maintenance, l’utilisateur ne doit se soucier que du changement ou rechargement de la batterie à une faible fréquence, ainsi que de l’implémentation de l’agent actif, précise le communiqué, affirmant qu'une dose est suffisante pour tenir plusieurs jours.



Les enacteurs de l’École Mohammedia d’Ingénieurs sont investis à faire de la sécurité sanitaire une de leurs principales priorités dans le but de promouvoir le respect des mesures sanitaires préétablies par l’OMS. Dans cette optique, le projet "SmartClean" contribue de façon efficace à la diminution des risques liés à la propagation de virus tel que le COVID-19.

MAP: 08/01/2021