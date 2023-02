Entretiens maroco-égyptiens au Caire pour renforcer la coopération parlementaire

Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, a eu, mercredi au Caire, des entretiens avec le président du Sénat égyptien, Abdel-Wahhab Abdel-Razzaq, et le représentant de la Chambre des représentants, Mohamed Abul-Enein, portant sur les moyens de renforcer les mécanismes de coopération parlementaire bilatérale.

Lors des entretiens avec le président du Sénat égyptien, les deux parties ont souligné la solidité des relations bilatérales et la nécessité d’intensifier la coopération parlementaire en insufflant une nouvelle dynamique au Groupe de coopération et d’amitié maroco-égyptien.

A cette occasion, M. Mayara a mentionné que les deux pays possèdent, entre autres, une histoire commune, soulignant l’importance de développer et de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, notamment parlementaires, au profit des deux pays.

Le président de la Chambre des conseillers a salué les positions de l’Egypte ayant toujours soutenu le Maroc, notant que le parlement égyptien exprime toujours les positions arabes dans tous les forums régionaux et internationaux.

Dans ce sens, M. Mayara a affirmé le soutien du Maroc à l’Egypte dans ses positions régionales et internationales.

Pour sa part, le président du Sénat égyptien a mis en avant les relations solides entre les deux pays à tous les niveaux, exprimant son aspiration à les développer, notamment à la lumière de la profondeur des relations entre les dirigeants politiques des deux pays.

Le représentant du Parlement égyptien, Mohamed Abul-Enein, a évoqué, quant à lui, la solidité des relations entre le Maroc et l’Egypte à tous les niveaux, tout en passant en revue les efforts de développement et les visions adoptées par son pays dans divers domaines.

Il a souligné l’importance de renforcer le mécanisme de coopération bilatérale sur le continent africain.

Pour sa part, M. Mayara a souligné que le renforcement des relations entre le Maroc et l’Egypte est un devoir commun imposé par la longue histoire de ces relations, soulignant la nécessité pour les deux pays de s’acquitter de leurs devoirs de renforcement des relations africaines.

La réunion a également porté sur nombre de dossiers et de questions d’intérêt commun.

Le Président de la Chambre des conseillers est en visite de travail, à la tête d’une délégation parlementaire, en Égypte du 22 au 27 février, à l’invitation du Président du Sénat égyptien.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations distinguées unissant le Royaume du Maroc et la République arabe d’Égypte, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Abdel Fattah Al-Sissi.

Elle s’inscrit également dans le cadre du renforcement de l’action parlementaire entre la Chambre des Conseillers et le Sénat égyptien, de la coopération bilatérale dans tous les domaines et sujets d’intérêt commun, ainsi que de l’intensification de la coordination et de la concertation au sein des différentes instances continentales et internationales au service des intérêts des deux pays frères.

Conduite par M. Mayara, la délégation parlementaire comprend notamment le président du groupe Authenticité et Modernité, Al Mourabit El Khammar, le président du groupe haraki, Moubarek Sebai et Mohamed Zakaria Benkirane, membre du groupe du Rassemblement National des Indépendants, président du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Egypte à la Chambre des conseillers.

(map 23/02/2023)