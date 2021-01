Grande-Marlaska : L'Espagne et le Maroc "des partenaires fiables depuis bien longtemps"

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a souligné que son pays et le Maroc sont "des partenaires fiables depuis bien longtemps".

"Les relations avec le Maroc sont stratégiques et de grande importance. Nous sommes des partenaires fiables depuis bien longtemps", a relevé M. Grande Marlaska dans des déclarations rapportées, jeudi, par des médias locaux.



"Nos relations revêtent un intérêt particulier et nous envisageons les sujets communs avec la confiance qui caractérise nos liens bilatéraux", a ajouté le ministre.



Dans ce contexte, il a indiqué que la prochaine Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc/Espagne, prévue pour le mois de février, sera tenue sur la base du principe de la "transversalité" et se penchera sur des sujets liés notamment à la politique, à l’industrie, à la politique extérieure, aux infrastructures et à la sécurité.



"L’objectif est de consolider davantage notre coopération dans ces domaines lors de ce rendez-vous important", a-t-il noté, mettant l’accent sur le caractère "global" des relations unissant les deux pays.

MAP: 14/01/2014