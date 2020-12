Guelmim-Oued Noun: signature de cinq conventions pour le renforcement de l’offre de formation pour un budget de près de 300 MDH

Cinq conventions de partenariat pour le renforcement de l’offre de formation, portant sur un budget de 298 millions de dhs, ont été signées, samedi à Guelmim en marge du conseil d’administration de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Guelmim-Oued Noun.

La première convention a été signée entre le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la wilaya de la région de Guelmim-Oued Noun, le conseil régional et l’université Ibn Zohr d’Agadir, pour la création d’une faculté des sciences économiques et la transformation de l’actuelle Ecole supérieure de technologie en une Ecole nationale des sciences appliquées, pour une enveloppe de 80 millions de dhs.

Une autre convention a été signée par les mêmes partenaires pour la création de l’Ecole nationale de commerce et de gestion, pour un budget de 60 millions de dhs, alors que la 3ème convention, conclue entre le ministère de l’Education nationale, la wilaya, le conseil régional, la province de Sidi Ifni et l’université Ibn Zohr, porte sur la création d’une Ecole supérieure des sciences appliquées à Sidi Ifni et dont le coût est estimé à 75 millions de dhs.



La province d’Assa-Zag aura, elle aussi, une faculté pluridisciplinaire en vertu d’une convention adoptée par le ministère de tutelle, la wilaya de la région Guelmim-Oued Noun, le conseil régional, l’université d’Agadir et le conseil provincial d’Assa-Zag, pour un investissement de 81 millions de dhs.



La 5ème convention, signée par le conseil régional et l’AREF de Guelmim-Oued Noun, vise le renforcement de l’offre éducative par la création d’un centre de classes préparatoires à Guelmim, pour un budget de 2,84 millions de dhs.



Le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Aouicha, a souligné, à cette occasion, que ces infrastructures universitaires s’inscrivent dans le cadre de la dynamique de développement que connaissent toutes les provinces du Sud, de par le l’importance du rôle de l’université en tant que levier du développement scientifique et technologique dans le progrès de tous les pays.



Il a relevé que les jeunes, les élus et les responsables de la région Guelmim-Oued Noun, à l’instar des autres régions du Royaume, sont conscients du rôle de l’université dans le progrès de leur région.



La cérémonie de signature de ces conventions a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi.

(MAP-26/12/2020)