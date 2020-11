Guerguarat : Le Burkina réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Le Burkina Faso a réitéré son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc, tout en exprimant sa solidarité au peuple marocain, selon le ministère burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération.

Le Burkina suit, depuis le 21 octobre, avec une attention particulière les opérations et les actions entreprises par les milices du polisario dans la zone tampon d'El Guerguarat, empêchant la libre circulation des personnes et des biens, a indiqué le ministère dans un communiqué, ajoutant que cela fragilise le cessez-le-feu signé avec le Royaume du Maroc.



Le ministère Burkinabé des affaires étrangères s'est dit aussi profondément préoccupé par ces actions illégales et soucieux du rétablissement d’une paix durable entre les parties, notant que ces actions portent un coup aux efforts du Secrétaire général des Nations unies visant à aboutir à une solution politique à la question du Sahara marocain.



MAP: 23/11/2020