Ifrane: Célébration de la Journée mondiale des zones humides

La journée mondiale des zones humides a été célébrée, mercredi au lac Zarrouka, un site Ramsar de la province d'Ifrane, à l'initiative d'associations locales actives dans le domaine de l'environnement. Organisée par l'association ''les amis du val d'Ifrane pour la protection de l'environnement et l'écotourisme'' et le club Unesco Atlas Maroc, en partenariat avec le parc national d'Ifrane, cette journée a été marquée par des activités pédagogiques en faveur d'un groupe d'élèves sur les zones humides et leurs écosystèmes, ainsi que par une opération d'observation des oiseaux et la plantation d'arbres au niveau du lac Zarrouka.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'association ''les amis du val d'Ifrane pour la protection de l'environnement et l'écotourisme", Mohamed Drihem, a indiqué que cette activité à caractère pédagogique intervient en célébration de la journée mondiale des zones humides, ajoutant que l'initiative cible des élèves issus de deux établissements privés d'Ifrane.



L'objectif principal de cette activité est de sensibiliser les enfants à l'importance de ces zones humides d'autant plus que la province d'Ifrane recèle plusieurs sites Ramsar, a-t-il souligné, ajoutant que les élèves ont saisi l'occasion pour observer les oiseaux que compte le lac Zarrouka et contribuer à la plantation d'arbres.



De son côté, Lahcen Okannour, du parc national d'Ifrane, a indiqué que la célébration de cette journée vient souligner l'importance vitale de l'eau et des zones humides dans la protection de cette matière, ajoutant que le choix du site du Lac Zarrouka s'explique par le fait qu'il fait partie des sites Ramsar que compte la province d'Ifrane.



L'importance de ce lac émane de sa diversité biologique et l'abondance des êtres vivants qui y vivent, a-t-il fait observer, ajoutant que cette sortie pédagogique est de nature à sensibiliser les élèves à l'importance de la préservation de la biodiversité de ces sites.



Abdelali Adnane, président du club Unesco Atlas Maroc, a souligné, lui, que la célébration de la journée mondiale des zones humides constitue une occasion pour sensibiliser le grand public et les enfants, en particulier, à la grande portée de ces sites écologiques et à la richesse de leurs écosystèmes.



La journée mondiale des zones humides 2021, qui a retenu pour thème "les zones humides et l'eau", permet de mettre en lumière les zones humides en tant que source d’eau douce et encourage les actions visant à les restaurer et à enrayer leur perte.



La célébration de cette journée (2 février) a pour but de sensibiliser le public a l’importance des zones humides pour l’homme et la planète. Elle est aussi une occasion pour commémorer la signature de la Convention Ramsar sur les zones humides dans la ville iranienne de Ramsar en 1971.



"Nous traversons une crise de l’eau douce de plus en plus grave qui menace tant les êtres humains que notre planète", selon l'Initiative régionale Ramsar "MedWet", qui estime que "nous utilisons plus d’eau douce que la nature ne peut en reconstituer, détruisant ainsi l’écosystème dont dépendent le plus l’eau et toute forme de vie – les zones humides".



La campagne 2021 met en évidence la contribution des zones humides à la quantité et à la qualité de l’eau douce sur la planète, souligne-t-on, ajoutant que l’eau et les zones humides "sont liées dans une coexistence inséparable qui est vitale pour la vie, notre bien-être et la santé de notre planète".

MAP: 17/02/2021