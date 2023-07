Installation du Consul général de la République de Guinée Soriba Camara à Dakhla

La cérémonie d’installation du Consul général de la République de Guinée à Dakhla, Soriba Camara, a été organisée, lundi, en présence du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté.

Cette cérémonie a eu lieu en marge des travaux de la 7ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Guinée, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue guinéen, Morissanda Kouyaté. Lors de cette session, huit accords de coopération et conventions portant sur de nombreux domaines ont été signés.

La République de Guinée avait ouvert son Consulat général à Dakhla en 2020, rappelle-t-on.

L’ouverture d’un consulat de la République de Guinée à Dakhla traduit le caractère solide et distingué des relations historiques liant les deux pays lesquelles ont connu une forte impulsion à la faveur des visites effectuées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Conakry en 2014 et 2017.

Ont notamment pris part à cette cérémonie, le wali de de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, le président du Conseil régional Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, des élus et des ressortissants guinéens établis à Dakhla.

