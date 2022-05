Investissement: les impôts directs et indirects permettent un financement dans les meilleures conditions

La hausse des recettes des impôts directs et indirects permet de financer les investissements et le budget général "dans les meilleures conditions", a indiqué, lundi à Rabat, le ministre délégué chargé du Budget, Faouzi Lakjaa.

En réponse à des questions orales à la Chambre des représentants sur "la promotion des investissements publics et privés", M. Lakjaa a relevé que ces recettes collectées grâce à un effort exceptionnel fourni par l’Exécutif, épargne ce dernier du recours à une loi de finances rectificative". L’investissement, a-t-il soutenu, figure parmi les options stratégiques pour améliorer le taux de croissance et créer de l'emploi, soulignant que pour le Maroc, "le choix était clair depuis des années, à savoir, l’utilisation des marges budgétaires pour stimuler l’investissement qui s’est élevé à 195 milliards de dirhams (MMDH) au titre de cette année".



Et d’ajouter que le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement fait partie des mécanismes institutionnels qui ont été créés pour promouvoir l'investissement, précisant que l’État contribue 15 MMDH à ce Fonds composé de plusieurs fonds thématiques dédiés aux infrastructures et au soutien des petites entreprises.



Ce projet, en cours de mise en œuvre, permettra de donner une forte impulsion aux investissements au Royaume, a-t-il fait remarquer. A cet égard, M. Lakjaa a fait savoir que le gouvernement met les dernières touches à la charte de l'investissement et les différents décrets y afférents, en prélude à sa discussion et son examen au niveau du parlement, assurant que ladite Charte boostera l’investissement, dans le sens où elle se base sur un ensemble de mécanismes servant à encourager l'investissement régional, local et sectoriel.

