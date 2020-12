Khouribga : Inauguration des bureaux front office du tribunal de première instance

Le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, a inauguré, mercredi, les bureaux front office du tribunal de première instance de Khouribga, dans le but d'améliorer le rendement et l'accueil dans cette juridiction.

Accompagné du gouverneur de la province de Khouribga, Abdelhamid Chennouri, du président du tribunal de première instance, du président de la cour l'appel, des deux procureurs du Roi près les deux juridictions, et de plusieurs autorités civiles et militaires, M. Ben Abdelkader a, ainsi, effectué une visite dans les bureaux front office qui offrent plusieurs services dématérialisés se rapportant aux registre de commerce, au fonds de l'avocat, à l'apostille et la remise de certaines attestations judiciaires mais aussi facilitant l'accès à l'information judiciaire.

M. Ben Abdelkader et la délégation l'accompagnant se sont également enquis des travaux de réhabilitation du tribunal de première instance de Khouribga qui a subi plusieurs travaux de réfection et de rénovation de ses dépendances pour un montant global de 9,6 millions de dirhams.



Dans une déclaration à la presse, M. Ben Abdelkader a indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre d'une série de visites programmées par le ministère de tutelle pour s'enquérir de près des contraintes rencontrées par les magistrats et fonctionnaires de la Justice et pour s'entretenir avec les responsables judiciaires de la circonscription de Khouribga.



Concernant l'inauguration des bureaux front office du tribunal de première instance, M. Ben Abdelkader a fait savoir que les usagers de la Justice ne sont pas uniquement des justiciables mais aussi des usagers à la demande de certains services se rapportant aux registre de commerce, à l'apostille et à plusieurs autres prestations d'où la création de ses bureaux. Par la suite, M. Ben Abdelkader a présidé la cérémonie de remise de Wissams Royaux à deux femmes fonctionnaires de la Justice décorées respectivement du Wissam de mérite national de première et de deuxième classe. Cette distinction traduit l'attention particulière qu'accorde SM le Roi Mohammed VI aux fonctionnaires de la Justice et constitue une reconnaissance pour leurs efforts inlassables au service de la patrie.



M. Ben Abdelkader a, également, procédé à cette occasion à la pose de la première pierre de la la maison de l’Avocat à Khouribga avant de signer un mémorandum d'entente entre le ministère de la Justice et l’Ordre des avocats auprès la Cour d’appel de Khouribga, portant sur la formation des avocats de la ville à l’utilisation de la plateforme d’échange électronique des avocats.

(MAP-09/12/2020)