La CGEM lance la 4ème édition de son baromètre "Performance du secteur privé"

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé, lundi, le lancement de la 4ème édition de son baromètre "Performance du secteur privé", et ce en partenariat avec Inforisk, leader marocain de la Data Economy.

Ce baromètre offre aux acteurs publics et privés une opportunité supplémentaire d'analyser les principales tendances liées à l'activité des entreprises marocaines, particulièrement en cette période de crise, à travers le suivi régulier d'indicateurs tels que l’évolution du chiffre d'affaires, l’emploi, le financement et les délais de paiement, précise la CGEM dans un communiqué.



Il vise également, à challenger les acteurs de l'écosystème entrepreneurial et d'orienter les priorités pour la mise en place de mesures d'accompagnement et de soutien des entreprises et des secteurs, ajoute la même source.

MAP: 18/01/2021