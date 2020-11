La Chambre des représentants adopte à la majorité le PLF-2021

La Chambre des représentants a adopté à la majorité, vendredi dernier en séance plénière, le projet de loi de finances (PLF) n°65.20 au titre de l'exercice 2021.

Le texte a reçu l'aval de 59 députés contre 29.

La première partie du PLF 2021 avait été adoptée la veille à une large majorité au sein de la commission des finances et du développement économique par 21 voix contre 12 (bien lire 12 voix et non 19 comme écrit par erreur).

Un total de 165 propositions d'amendements ont été présentées par les différentes composantes de la Chambre et 20 autres par le gouvernement. Ces propositions portent principalement sur le volet fiscal, la contribution professionnelle unifiée, la contribution de solidarité pour les entreprises et particuliers.

Le PLF-2021 repose sur trois orientations majeures, à savoir l'accélération de la mise en œuvre du plan de relance de l'économie nationale, le lancement de la première phase de généralisation de la couverture sociale et le renforcement des bases de l'exemplarité de l'État et l'optimisation de son fonctionnement.

