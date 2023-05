La coopération dans le domaine de la santé au menu de rencontres bilatérales de M. Aït Taleb à Genève

Le renforcement de la coopération dans le domaine de la santé a été au centre des rencontres bilatérales du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, à Genève, en marge de sa participation à la 76è session de l' Assemblée mondiale de la santé.

Les entretiens bilatéraux qu'a eus le ministre avec ses homologues du Portugal, d'Espagne, du Bangladesh, de Zambie et d'Oman ont été l'occasion de renforcer les voies de coopération entre le Maroc et ces pays dans le domaine de la santé et de la protection sociale, ainsi que d'échanger les expertises et les expériences concernant la gestion des problèmes de santé d'intérêt commun.



A cette occasion, l'expérience marocaine pionnière dans la gestion de la pandémie du Covid-19 a été mise en avant, au même titre que la volonté du Maroc à la partager avec les pays dans le cadre d'un partenariat durable.



Il a également été question des projets lancés par le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en matière de généralisation de la couverture médicale et de la protection sociale, conformément aux engagements du Maroc en la matière, en l’occurrence la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030.



M. Aït Taleb a eu, samedi à Genève, des entretiens avec le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en marge de l'actuelle session de l'Assemblée mondiale de la santé, qui se poursuit au 30 mai.



M. Adhanom Ghebreyesus a félicité le Maroc pour les efforts consentis pour la généralisation de la couverture sanitaire universelle, exprimant son soutien aux différentes réformes menées par le Royaume dans le secteur de la santé.



Les travaux de l'Assemblée mondiale de la santé, principale instance décisionnelle de l'OMS, sont marqués par une atmosphère de mobilisation, afin de renforcer la préparation de la communauté internationale face aux pandémies à venir, et de tirer les enseignements de la pandémie due à la Covid-19.

MAP: 24/05/2023