La coopération maroco-mauritanienne en matière de sports au centre d’entretiens entre M. El Ferdaous et son homologue mauritanien

Le renforcement de la coopération maroco-mauritanienne a été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous, et le ministre mauritanien de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Sid’Ahmed, qui effectue une visite de travail au Royaume du 14 au 19 mars.

Selon un communiqué du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. El Ferdaous a mis l’accent, lors de cette rencontre, sur l’importance de cette visite qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations maroco-mauritaniennes dans les domaines de la jeunesse et des sports, appelant à les développer et à exploiter toutes les opportunités disponibles pour développer la coopération entre les deux pays frères.

Le ministre a expliqué, dans une déclaration à la presse, que l’ordre du jour de cette visite sera bien chargé, notamment avec la visite des installations sportives et des stades de proximité, soulignant que le partenariat entre les deux parties sera fructueux à l’avenir.

De son côté, M. Taleb Ould Sid’Ahmed a déclaré à la presse que l’expérience marocaine est pionnière en matière de création d’établissements de sport et de jeunesse, exprimant la volonté de son pays d’en bénéficier en apprenant les méthodes de leur création et de leur gestion, ainsi qu’en consolidant divers partenariats en la matière.

Il a salué les relations “étroites” entre la Mauritanie et le Maroc, rappelant la convention conclue par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports avec son homologue mauritanien dans le domaine de leur compétence.

Le contenu de cet accord concerne la construction de deux stades de catégorie “B” en Mauritanie cette année, ainsi que la restauration de la Maison de la Jeunesse, construite par le Royaume du Maroc dans les années 1980 en Mauritanie, a-t-il ajouté.

L’accord conclu entre les deux parties vise également à encadrer et former des cadres et associations sportifs mauritaniens, a-t-il poursuivi.

La convention prendra effet dans les semaines à venir par la construction de deux stades, a informé le ministre mauritanien, mettant en avant les efforts des deux parties pour étendre le programme du partenariat dans les prochaines années.

-MAP-16/03/2021