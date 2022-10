La finance durable au centre de discussions entre M. Jazouli et le DG de WAIFC

La finance durable a été au centre de discussions, jeudi à Rabat, entre le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, et le directeur général de l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux (WAIFC), Jochen Biedermann.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du directeur général de Casablanca Finance City Authority (CFCA), Said Ibrahimi, M. Jazouli a fait part de son plaisir de recevoir l'organisation mondiale des centres financiers internationaux qui regroupe une vingtaine de pays et des places financières du monde entier comme la place de Hong kong, de Tokyo et de Luxembourg.



En outre, le ministre a relevé que les discussions ont porté sur le rôle de Casablanca Finance City (CFC), une place essentielle pour le continent africain, qui permet aux opérateurs et aux investisseurs du monde entier de venir s'installer au Maroc et utiliser CFC pour se déployer ailleurs en Afrique.



CFC continue de se développer et va bénéficier du soutien du gouvernement pour renforcer les investissements internationaux au Maroc mais également les investissements du Maroc dans le reste du continent et ailleurs dans le monde, a-t-il souligné.



M. Ibrahimi a, pour sa part, indiqué que lors de cette rencontre les deux parties ont évoqué le futur de la finance avec un focus sur la finance durable qui est un enjeu majeur pour la plupart des pays à travers le monde, et plus particulièrement en Afrique.



Citant les conséquences du réchauffement climatique, il a souligné la nécessité d'aider à trouver des financements adaptés aux économies africaines.



De son côté, M. Biedermann a fait savoir que l'assemblée générale de l'Alliance sera tenue cette année au Maroc, avec au menu des discussions autour de la finance durable, la finance inclusive et le développement des talents dans le secteur de la finance. La WAIFC est une association internationale à but non lucratif basée à Bruxelles, en Belgique, qui représente d’importants centres financiers internationaux et vise à faciliter la coopération et l’échange de bonnes pratiques.

MAP: 20/10/2022