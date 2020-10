La Guinée-Bissau réitère son soutien à la marocanité du Sahara marocain

Le gouvernement de la République de Guinée-Bissau réitère son soutien à la marocanité du Sahara et à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, a indiqué, mercredi à Rabat, la ministre des Affaires étrangères et des Communautés de la Guinée-Bissau, Mme Suzi Carla Barbosa, en visite de travail au Maroc. S'exprimant lors d'un point de presse à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, la ministre bissau-guinéenne a fait part également de l'appui de son pays aux efforts des Nations-unies pour parvenir à une solution durable au différend sur le Sahara marocain. "Le Maroc peut compter sur le soutien du gouvernement bissau-guinéen au sein des instances internationales et africaines, dont la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)", a affirmé Mme Carla Barbosa, qui s'est félicitée de l'excellence des relations d'amitié et de coopération unissant les deux pays, des relations "qui sont à chaque fois plus fortes et plus solides".



La responsable bissau-guinéenne a fait part de la volonté de son pays de renforcer davantage ces relations, notamment dans le domaine économique, à travers la présence de plus d'entreprises marocaines dans son pays et le lancement prochainement d'une ligne aérienne directe de la Royal Air Maroc avec son pays.



Par ailleurs, la cheffe de la diplomatie bissau-guinéenne a saisi l'occasion pour remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'aide humanitaire et médicale apportée par le Royaume à son pays, dans cette période difficile de la propagation du coronavirus.

MAP: 21/10/2020