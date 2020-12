La reconnaissance US de la marocanité du Sahara, un "coup fatal" aux ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc (Expert indonésien)

La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara est un "coup fatal" à tous les ennemis du Maroc qui tentent de porter atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale, a souligné, lundi à Jakarta, l’expert indonésien en relations internationales, Cecep Ahmed Jamaluddin.

"Cette reconnaissance historique par les États-Unis est une preuve politique qui confirme encore une fois la souveraineté du Royaume du Maroc sur son territoire et son intégrité territoriale totale", a relevé M. Jamaluddin dans une déclaration à MAP-Jakarta.



La décision américaine est aussi une des concrétisations les plus éloquentes des efforts inlassables d'une diplomatie dynamique et agissante conduite par SM le Roi Mohammed VI, a indiqué l'expert indonésien.



"En parallèle avec la mobilisation permanente du Souverain pour préserver l'intégrité territoriale du Royaume, Ses actions en tant que Président du Comité Al Qods se poursuivent en faveur de la cause palestinienne, ainsi que pour parvenir à une paix globale et durable dans la région", a-t-il poursuivi.



Sur le volet économique, M. Jamaluddin juge que la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces du Sud, devrait favoriser davantage le climat des affaires au niveau de la région et drainer massivement et de manière permanente le flux des investissements étrangers d'un grand nombre de pays amis et frères du Maroc dans le futur.

MAP: 14/12/2020