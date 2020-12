La reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara est un “développement majeur” et un “tournant décisif” dans l’évolution de la question du Sahara, s’est félicité le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

La reconnaissance US de la marocanité du Sahara, un “développement majeur” et un “tournant décisif”

M. Bourita, qui s’exprimait lors d’un point de presse avec son homologue bahreïni, Abdellatif Bin Rashid Al Zyani à l’occasion de l’inauguration du consulat général du Royaume de Bahreïn à Laâyoune, a indiqué que cette reconnaissance s’est concrétisée par l’adoption d’une nouvelle carte du Maroc incluant l’ensemble du Sahara et l’ouverture prochaine d’un consulat américain à Dakhla.

Cette reconnaissance est d’autant plus importante qu’elle émane d’une grande puissance et d’un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, a-t-il dit, ajoutant que cette décision des Etats-Unis s’inscrit dans le mouvement de consécration de la marocanité du Sahara à l’échelle internationale.

Le président américain Donald Trump avait annoncé, lors d’un entretien téléphonique avec SM le Roi, la promulgation d’un décret présidentiel, avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat, portant sur la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaitre, pour la première fois de leur histoire, la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara Marocain.

A titre de première concrétisation de leur initiative souveraine de haute importance, les États-Unis d’Amérique décident l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et la contribution au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud.

MA 14/12/2020