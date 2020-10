La République du Burkina Faso ouvre un consulat général à Dakhla

La République du Burkina Faso a ouvert, vendredi, un consulat général à Dakhla.

La cérémonie d'inauguration de ce consulat a été co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et son homologue burkinabè, M. Alpha Barry.



Il s'agit de la 5-ème représentation consulaire inaugurée à Dakhla en 2020, après le consulat général de Gambie, ouvert le 7 janvier dernier, le consulat général de la Guinée, qui a commencé à offrir ses services le 17 du même mois, le consulat général de la République de Djibouti (28 février) et le consulat général de la République du Liberia (12 mars).



MAP: 23/10/2020