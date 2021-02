La vaccination anti-Covid élargie aux personnes âgées de 65 ans et plus

La campagne nationale de vaccination sera élargie à la tranche d'âge de 65 ans et plus, après la réception du troisième lot du vaccin anti-Covid 19, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

L'opération de vaccination se déroule de façon progressive au fur et à mesure de l'arrivée des livraisons du vaccin au Maroc pour couvrir l'ensemble des catégories ciblées, a précisé le ministère dans un communiqué.



SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, avait donné personnellement le coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination gratuite le 28 janvier dernier. Aussitôt, les centres de vaccination ont commencé à accueillir les catégories ciblées dans les différentes provinces et régions du Royaume.



Les services du ministère ont ainsi recensé plus de 855.318 bénéficiaires de la campagne de vaccination, menée dans un climat empreint de plein respect des conditions de sécurité et des mesures de prévention instaurées.



A cet effet, le ministère de la Santé invite à nouveau tous les citoyens appartenant aux catégories ciblées à poursuivre leur adhésion à ce chantier national d'envergure, en vue de progresser vers l'immunité collective. Il insiste aussi sur la nécessité de continuer à se conformer aux mesures de prévention pendant et après l'opération de vaccination anti-Covid 19.

MAP: 11/02/2021