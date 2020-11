L'AMSSNuR réitère son engagement dans le renforcement de la coopération au niveau régional

Le directeur général de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) Khammar Mrabit a réitéré l’engagement de l’agence dans le renforcement de la coopération au niveau régional.

A l’occasion de la récente visite du nouveau Président de l’Autorité Nationale de Radioprotection, de Sûreté et de Sécurité Nucléaire de la République Islamique de Mauritanie (ARSN) Ishagh Mohamed Moussa, le Directeur Général d’AMSSNuR a réitéré l’engagement de l'agence dans le renforcement de la coopération au niveau régional et a confirmé sa pertinence dans le raffermissement de cette coopération en matière de formation, de partage des connaissances et d’expériences dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques, a indiqué l’AMSSNuR dans un communiqué. Cette rencontre intervient dans le cadre de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la coopération Sud-Sud, du co-développement et de l’intégration du continent africain, souligne la même source.



Il convient de rappeler que l’AMSSNuR a signé en janvier 2019, un mémorandum d’entente avec l’ARSN portant sur le développement de la coopération dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et des garanties nucléaires. L'objectif de ce mémorandum était la mise en place d’un cadre de coopération et d’échange entre les deux organismes, couvrant notamment les domaines de la sûreté et de la sécurité radiologiques et nucléaires, la stratégie d’architecture de détection nucléaire et les situations d’urgence radiologique ou nucléaire, rappelle la même source.



De même, en 2021, l’AMSSNuR compte renforcer davantage sa coopération Sud-Sud avec les autorités consœurs dans les pays africains afin de partager l’expérience développée dans ses domaines d’activités, notamment en matière de contrôle réglementaire des applications mettant en œuvre des sources de rayonnement ionisants, et ce à travers les réseaux de collaboration (FNRBA, iNET-EPR..).



Elle compte également mettre à la disposition de ces pays l’assistance qu’elle reçoit de ses partenaires dont l’infrastructure nucléaire est développée et solide, conclut le communiqué.

MAP: 25/11/2020