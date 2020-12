L'année 2020 : Mise en place de projets structurels ayant un lien direct avec les questions de sécurité dans ses dimensions de service

L’année 2020 a été marquée, au niveau de la gouvernance sécuritaire et de la modernisation du service public de police, par la mise en place de projets structurels ayant un lien direct avec les questions de sécurité dans ses dimensions de service, a affirmé la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Dans un communiqué dressant son bilan au titre de l’année 2020, la DGSN indique, jeudi, qu’elle a lancé la nouvelle génération de la Carte nationale d'identification électronique (CNIE) dans sa version sécurisée et de service, qui permet aux citoyens et aux citoyennes d'avoir accès à une identité numérique sécurisée, grâce à ses caractéristiques physiques et numériques qui la rendent plus sûre et plus fiable, et offrant un accès simplifié et sécurisé aux services numériques pour tous les citoyens.

Cette nouvelle Carte d'identité, précise la même source, offre également la possibilité de lecture électronique et de vérification de l'identité de ses titulaires, tout en permettant aux organismes publics et privés, particulièrement les banques et les plateformes de commerce électronique, de lancer une nouvelle génération de services numériques avec la possibilité de vérification de l'identité des clients à distance.



Pour garantir la mise en œuvre de ce chantier intégré, les services de la sûreté nationale se sont engagés dans un processus de modernisation globale du système de réalisation de la CNIE, poursuit la DGSN, mettant en avant le lancement du site web interactif dédié "www.cnie.ma".



Depuis son lancement, plus de 4.680.000 usagers ont visité le portail et y ont instantanément introduit leurs données personnelles dans un formulaire, comme ils ont pu obtenir des rendez-vous préalables pour la réalisation et le renouvellement de leur CNIE.



Aussi, relève le communiqué, les centres d’enregistrement des données identitaires (CEDI) ont été dotés des ressources humaines et des équipements informatiques et logistiques nécessaires afin d’accompagner ce chantier d’envergure, de même qu’il a été procédé à l'ouverture de nouveaux CEDI de proximité dans des agglomérations urbaines à l’instar du centre de Tamesna aux environs de Rabat, outre l’allongement des horaires de travail quotidiens, y compris les samedis. Le but étant de faciliter et d’accélérer l’accès des usagers à ce document dans des conditions sûres et dans le respect des dispositions de l’état d’urgence sanitaire.



Les services de la sûreté nationale ont également adopté une approche de communication intégrée pour informer sur les caractéristiques et les spécificités de la nouvelle carte identitaire, ajoute-t-on de même source, mettant en exergue, dans ce sens, un spot publicitaire en arabe, en amazigh et en français, qui a été diffusé sur les chaînes de télévision et radio nationales ainsi que sur les réseaux sociaux, outre un spot publicitaire en langue des signes.



Dans la même veine, la DGSN a lancé une campagne nationale exceptionnelle durant l’état d’urgence sanitaire axée sur la généralisation de la nouvelle carte identitaire auprès des élèves de première et deuxième années du baccalauréat afin de leur permettre de passer les examens annuels et de remplir les demandes de candidature qui exigent ce document identitaire, fait savoir la DGSN, soulignant que la campagne a également ciblé les Marocains résidant à l’étranger dont les CNIE ont expiré durant la période de confinement au Maroc, et ce pour leur faciliter l’obtention des passeports et la programmation de leur retour aux pays de résidence.



L’année 2020 a aussi été marquée par le lancement de la nouvelle génération des titres de séjour des étrangers, laquelle concerne les cartes d’immatriculation et de résidence délivrées aux ressortissants étrangers résidant habituellement dans le Royaume, ainsi que le document de circulation fourni à leurs enfants mineurs quel que soit leur âge et qui leur permet de vérifier leur identité de manière sécurisée et sûre durant leur séjour au Maroc, indique la même source.



Ainsi ont été délivrés 22.638 documents de résidence, 17.516 visas d’accès au territoire national et 1.389 autorisations de résidence exceptionnelle de la nouvelle génération des titres de séjour, poursuit-on.



La DGSN ajoute que pour compléter le chantier de la numérisation du service public de la police de manière à influer positivement sur son rendement, les équipes d’ingénieurs et de techniciens relevant de la DGSN ont développé plusieurs applications et solutions informatiques afin de permettre aux fonctionnaires de la police de mieux s'acquitter de leurs missions.



Dans ce sens, une application dédiée au contrôle des déplacements exceptionnels durant l’état d’urgence a été conçue, explique-t-on de même source, ajoutant que cette application, téléchargeable sur les téléphones portables des fonctionnaires de police, adopte comme référence les points de contrôle sécuritaire dans le périmètre urbain.



L’application a été téléchargée par 13.732 fonctionnaires de police et a permis de réaliser 2.958.872 opérations de contrôle à l’échelle nationale, précise la DGSN.



Cette application a été renforcée par le lancement d’un site web interactif qui vise à impliquer les citoyens pour dénoncer de manière instantanée les cas de violation de l’état d’urgence sanitaire tout en protégeant leurs données personnelles, relève le communiqué, faisant savoir que cette démarche a permis d’enregistrer 3.212 avis durant la période de confinement que les services de police ont traités dans l’immédiat et conformément aux exigences de la protection de la sécurité sanitaire des citoyens.



Par ailleurs, la DGSN souligne que dans le domaine de la gouvernance sécuritaire et de la modernisation du service public de police, l'année 2020 a été marquée par la poursuite des travaux de construction du nouveau siège de la Direction générale de la sûreté nationale sur une superficie de 20 hectares à Hay Riad à Rabat, selon des normes urbanistiques de pointe, ajoutant que les travaux de réalisation des nouveaux sièges de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), de l'Institut de criminologie relevant de la Sûreté nationale de Casablanca et de l'Ecole de cavalerie de Kénitra se trouvent à un stade avancé.



De plus, note le communiqué, les travaux ont été achevés pour les projets de 25 nouveaux sièges de sûreté, dont ceux de la Sûreté régionale de Taza, du District provincial de la Sûreté de Tan-Tan, du Commissariat régional d’Ait Melloul et des arrondissements de police d'Oujda, Khénifra, Berkane, Agadir et Sefrou.



S'y ajoutent la construction du siège du commissariat de police de la ville de Tamesna, ainsi que le lancement des projets de restructuration de 16 sièges et bâtiments, y compris la Préfecture de police de Fès, le siège du service préfectoral de la Police judiciaire de Settat, le District provincial de Sûreté de Bouarfa, les Commissariats de police des villes de Souk Sebt Oulad Nemma, Mediouna et Jorf El Melha, poursuit-on de même source.



De même, fait savoir la DGSN, la procédure a été lancée pour l'acquisition de 17 assiettes foncières pour la construction de nouvelles structures de Sûreté à Oujda, Agadir et Casablanca.



S'agissant du volet relatif à la rationalisation des dépenses, le communiqué note que les services de la Sûreté nationale ont enregistré une baisse de 24% des dépenses de consommation d'eau et d'électricité, en dépit de la création de nombreuses nouvelles structures de police, ajoutant qu’ils ont également maintenu la stabilité des charges relatives au téléphone, à la consommation de carburant ainsi que des dépenses d'entretien du parc automobile, même si 1.252 nouveaux véhicules ont été mis à la disposition des services de sûreté centraux et décentralisés au cours de cette année.



Cette opération a permis de renouveler le parc automobile de sûreté à la limite de 65%, après que le nombre de voitures mises à la disposition des services régionaux de Sûreté au cours des cinq dernières années a atteint 6.987 véhicules de différents types et modèles, tandis que l'identité visuelle distinctive des véhicules et des motos de police a été généralisée à 1.648 véhicules neufs, portant le taux des véhicules soumis au nouveau système de peinture à plus de 97%, précise-t-on de même source.



Sur le volet de l’application de la loi, le bilan fait savoir que les services de la sûreté nationale, en coordination avec les autorités territoriales, l'administration des Douanes et l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), ont procédé à des opérations de contrôle qui ont concerné 41 restaurants et établissements touristiques classés et trois entrepôts.



Ces opérations ont permis de signaler 365 contraventions des critères sanitaires et préventifs pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, 750 contraventions des dispositions juridiques et réglementaires relatives à la vente des boissons alcoolisées ou mélangées avec de l’alcool, poursuit la DGSN.



Il a ainsi été procédé à la saisie de 1.219.329 bouteilles de boissons alcoolisées, dont 16.925 bouteilles ne portant pas de timbres douaniers et 11.472 bouteilles portant des timbres douaniers ne correspondant pas à sa véritable quantité, 62.200 bouteilles de bière, 1.116 bouteilles de boissons gazeuses et d’importantes quantités de produits alimentaires périmés, etc.



Les autorités territoriales ont décidé la fermeture temporaire ou permanente de 74 restaurants et établissements touristiques. Elles ont également émis 248 décisions administratives sous forme d’avertissement et retrait définitif ou temporaire des autorisations de vente des boissons alcoolisées, conclut-on.

