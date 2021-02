Le 7eme Sommet des Chefs d'Etat des pays du G5 Sahel et leurs partenaires entame ses travaux à N’Djamena avec la participation du Maroc

Le 7ème Sommet des Chefs d’Etat des pays membres du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) et leurs partenaires a ouvert ses travaux, lundi à N’Djamena, avec la participation du Maroc.

Le Royaume participe à ce Sommet avec une délégation conduite par le Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani.



Ce Sommet de deux jours qui sera axé notamment sur les questions de développement au service des peuples, fera le point sur l’évolution des actions du G5 Sahel.



Le Tchad, qui assure la présidence tournante du G5 Sahel durant cette année, veut impulser, en concertation avec ses partenaires, une nouvelle dynamique en mettant le G5 Sahel au service du peuple.



Le ministre tchadien de l’Économie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale, Issa Doubragne, a noté dans ce sens que «les priorités de cette présidence seront celles de la valorisation des acquis et du recentrage des enjeux liés au développement».



«Nous allons engager le G5 Sahel dans les questions stratégiques des programmes et des projets structurants dans les cinq secteurs prioritaires que sont l’énergie (avec le projet Desert to power), les infrastructures (des annonces seront faites sur le futur chemin de fer), les filières porteuses, les TIC et bien évidement le capital humain avec comme cibles prioritaires les femmes, les jeunes et les ruraux", a souligné le ministre.

MAP: 15/02/2021