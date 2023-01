Le Bahreïn réitère son soutien ferme et constant à l’intégrité territoriale du Maroc et à la marocanité du Sahara

Le Royaume de Bahreïn a réitéré son soutien ferme et constant à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à la marocanité du Sahara, ainsi qu’aux efforts du Maroc visant à parvenir à une solution politique réaliste à cette question basée sur le compromis et les résolutions du Conseil de sécurité y afférant, sous l’égide du Secrétaire général des Nations unies.

Le Bahreïn soutient le plan d’autonomie au Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté du Royaume et son intégrité territoriale, en tant que solution conforme au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU, a affirmé le Royaume de Bahreïn, dans le communiqué conjoint sanctionnant les travaux de la 5ème session de la Haute commission mixte, tenue jeudi à Manama, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue bahreïni, Abdullatif Ben Rashid Al Zayani.

Manama a également exprimé son rejet de toute atteinte aux intérêts suprêmes du Royaume du Maroc, à sa souveraineté ou à son intégrité territoriale.

De son côté, le Royaume du Maroc a réitéré sa haute considération à l’égard du Royaume de Bahreïn suite à l’ouverture, en décembre 2020, d’un consulat général dans la ville de Lâayoune, sour Haute instruction du Souverain bahreïni, Sa Majesté le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, en guise d’affirmation de l’engagement du Bahreïn dans le soutien des droits légitimes du Royaume du Maroc et d’illustration de la profondeur des relations historiques solides entre les deux Royaumes frères.

La tenue de la 5ème session de la Haute commission mixte intervient dans le sillage de la célébration du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux Royaume, a souligné le communiqué conjoint.

Dans ce sens, les deux parties ont affirmé “la volonté commune et la détermination mutuelle de promouvoir et développer les processus de coopération bilatérale dans l’ensemble des domaines et des secteurs de développement, ainsi que leur volonté constante de consolider les relations de coopération bilatérale dans le domaine politique et diplomatique, la coordination conjointe pour l’échange de soutien au sein des organisations et des instances régionales et internationales, au service des intérêts communs des deux pays et des deux peuples frères.

Elles ont également insisté sur l’importance de développer les relations économiques, commerciales et d’investissement, et d’inviter les hommes d’affaires à investir dans les opportunités et les potentialités offertes dans les deux pays.

Les deux parties ont également souligné la nécessité de développer l’échange des délégations commerciales, mettre en place des salons conjoints dans ce sens et redoubler les efforts en vue de hisser la coopération bilatérale à des niveaux plus globaux et plus larges.

(map 26/01/2023)