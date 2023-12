Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad expriment leur adhésion à l'Initiative Royale pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique (Communiqué final)

Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad ont exprimé, samedi à Marrakech, l’adhésion de leurs pays à l’Initiative internationale de SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique, qui offre de grandes opportunités pour la transformation économique de l’ensemble de la région.

Dans le communiqué final sanctionnant les travaux de la Réunion ministérielle de coordination, organisée à l’invitation du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les chefs de la diplomatie de ces pays africains ont exprimé leur adhésion à cette Initiative de portée régionale et internationale.



Ils ont souligné l’importance stratégique de cette Initiative, qui s’inscrit dans le cadre des mesures de solidarité agissante de SM le Roi Mohammed VI envers les pays africains frères en général et du Sahel en particulier, et qui offre de grandes opportunités pour la transformation économique de l’ensemble de la région en ce qu’elle contribuera à l’accélération de la connectivité régionale et des flux commerciaux, et à la prospérité partagée dans la région du Sahel.



Ils ont salué, dans ce cadre, l’approche inclusive et participative en vue de la concrétisation de cette Initiative, affirmant leur ambition commune de consolider les relations de coopération à travers des partenariats conjoints multisectoriels, structurants et novateurs, reflétant les valeurs de la coopération Sud-Sud et du co-développement.



Les ministres des Affaires étrangères prenant part à cette Réunion de coordination ont convenu de créer une Task Force nationale, dans chaque pays, pour préparer et proposer les modalités d’opérationnalisation de cette Initiative.



Ils se sont mis d’accord également pour procéder, dans les meilleurs délais, à la finalisation des propositions à soumettre à la Très Haute Attention de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Ses frères les Chefs d’Etat du Burkina Faso, de la République du Mali, de la République du Niger et de la République du Tchad, précise-t-on dans le communiqué final.



Au terme de cette réunion, les ministres ont exprimé leur gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour cette Initiative et pour l’offre du Royaume du Maroc de mettre à la disposition des Etats du Sahel ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires en vue de renforcer leur participation au commerce international.



L’Initiative Royale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique a été annoncée dans le Discours Royal adressé à la Nation à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte, dans lequel le Souverain avait précisé que "pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique, Nous proposons le lancement d’une Initiative à l’échelle internationale", ajoutant que "le Maroc est prêt à mettre à leur disposition ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires pour soutenir cette Initiative".



SM le Roi avait également souligné que "pour qu’une telle proposition aboutisse, il est primordial de mettre à niveau les infrastructures des Etats du Sahel et de les connecter aux réseaux de transport et de communication implantés dans leur environnement régional".

MAP: 23/12/2023