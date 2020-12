Le CCME soutient le Festival des nouvelles générations de Naples dans le monde prévu du 28 au 30 décembre

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) soutient le Festival des nouvelles générations de Naples qui se tiendra en live streaming sur la page Facebook du festival entre le 28 et le 30 décembre.

Le Festival des nouvelles générations de Naples, organisé par l’Association nationale des artistes italiens (ANIA), est né en 1952, rappelle un communiqué du CCME, notant que cette édition 2020 dédiée à la nouvelle génération et à la créativité sera présente dans 50 pays dans le monde.



Elle ambitionne de cimenter les cultures à travers la musique en fusion avec les autres cultures méditerranéennes notamment le Maroc, la Tunisie, l’Espagne, le Portugal, la Sicile, la Sardaigne, les Pouilles, la Calabre, la Grèce et l’Albanie, poursuit la même source.



Selon le communiqué, l’artiste musicien maroco-italien Noureddine Fatty a été sélectionné par le Festival et présentera Taragnawa project, un projet musical qui relie les cultures méditerranéennes entre elle à travers la musique Gnawa et la Tarantelle, une musique et une danse traditionnelle provenant du Sud de l'Italie.



"Ces deux musiques présentent beaucoup de similitudes et points en communs entre elles, j’ai voulu à travers cette fusion créer un pont entre la culture marocaine et celle italienne, à mettre en évidence notre appartenance commune à la culture méditerranéenne, à créer des passerelles de dialogue et à montrer la capacité de la communauté marocaine à s’intégrer là ou elle se trouve, dans notre cas, elle est bien intégrée et présente en Italie et notamment en Calabre à qui je rend hommage pour son hospitalité", affirme Noureddine Fatty.



Le Festival est organisé par Massimo Abbate, directeur artistique, Maria Rosa Borsetti et Massimiliano Ferrara, Directeurs des ressources humaines et du développement à l’étranger, et Massimo Ruggero, Président du club Unesco de Gênes, conclut le communiqué.



Le programme du festival peut être suivi en streaming du 28 au 30 décembre 2020 sur les pages Facebook:



https://www.facebook.com/FestivaldiNapoliNewGeneration



https://www.facebook.com/Festival-of-Naples-in-the-world-

MAP: 25/12/2020