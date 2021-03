Le Chef du gouvernement reçoit une délégation de Resofem, une fédération de promotion du statut économique des femmes

Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a reçu, mardi à Rabat, une délégation de la Fédération Resofem pour la promotion du statut économique des femmes au Maroc, un réseau de 11 associations engagées dans l'autonomisation économique des femmes.

Lors de cette rencontre, à laquelle a assisté la ministre de la Solidarité, du Développement social, de l'Égalité et de la Famille, Jamila El Moussali, M. El Otmani a qualifié de "nobles" les objectifs de la fédération, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Le chef du gouvernement a tenu à assurer que l'exécutif poursuit son soutien aux femmes, notamment à travers le programme "Maroc-Attamkine" entre autres programmes à dimensions territoriale et locale visant l'autonomisation économique des femmes, note le communiqué. La Fédération a commencé par coordonner les efforts de 11 associations qui se penchent sur l'instauration d'un statut juste et équitable au profit des femmes marocaines et la promotion de leur statut économique et sociale, ont fait savoir ses responsables. Ces associations ont pour objectifs d'oeuvrer efficacement et activement dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes, et de contribuer à la lutte contre la pauvreté et la précarité dont elles souffrent, en particulier dans les zones rurales et reculées, ont-ils expliqué, soulignant l'importance de tirer profit des expériences des différents acteurs associatifs.

Les intervenants au nom de la Fédération ont été unanimes à souligner la nécessité de parvenir à un leadership économique pour les femmes, les hommes et les jeunes, dans le cadre d'un projet sociétal garantissant la dignité de tous.

Outre le plaidoyer en faveur de la lutte contre la violence à l'égard de la femme, les participants ont également discuté de l'importance préserver la dignité de la gent féminine et de l'aider à s'engager dans le monde de l'emploi, saluant les expériences réussies qui ont contribué à surmonter un certain nombre de problèmes entravant l'amélioration du statut des femmes dans le Royaume.

MAP 31/03/2021