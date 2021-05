Le Comité technique issu de la commission ministérielle chargée des MRE et des affaires de la migration tient sa 8è réunion

Le Comité technique issu de la commission ministérielle chargée des Marocains résidant à l'étranger (MRE) et des affaires de la migration, a tenu, mercredi à Rabat, sa 8è réunion avec la participation des représentants de plus de 20 départements et établissements publics.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de la prochaine réunion de la Commission et du suivi de la mise en œuvre de ses recommandations, a été consacrée à la poursuite de l’examen des nouvelles mesures figurant dans le programme d'urgence d'accompagnement social des MRE, qui concernent notamment la création d'un comité technique pour les accompagner dans un contexte marqué par les répercussions du nouveau coronavirus.

Ces mesures comprennent également l'adoption d'une plateforme numérique dédiée au service "accueil par rendez-vous" en coordination avec l'Agence de développement digital, qui permettra aux usagers marocains du monde d'accéder par visioconférence aux services juridiques et judiciaires qui leur sont destinés, aussi bien depuis leurs pays de résidence ou lors de leur séjour au Maroc, en collaboration et sous la supervision des représentants des départements concernés par le service de la justice, ainsi que le renforcement des ressources des fonds d'appui au profit des MRE en cas d'urgence et/ou de précarité.

Il s’agit également de l'adoption d'un mécanisme d’accompagnement social au profit des ressortissantes marocaines en situation précaire à l'étranger, ainsi que de la mise en place d'un système d'assistance judiciaire à titre exceptionnel.

Parmi les projets examinés, figurent le nouveau programme portant sur la mise en œuvre territoriale de la politique nationale de migration et d'asile, ainsi que l’exécution du programme national de mobilisation des compétences marocaines à l'étranger et des mécanismes d'accompagnement des investisseurs marocains à l'étranger.

La réunion a également été l'occasion de faire le point sur la mise en oeuvre des recommandations de la dernière réunion de la commission ministérielle, tenue le 10 juillet 2020, notamment celle relative à la mise en place d'un système de protection sociale au profit des MRE. Ainsi, un projet de loi relatif à l'application des dispositions de la loi N°99.15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, a été soumis au Secrétariat général du gouvernement après la validation de sa version finale par les départements ministériels concernés, en vue de sa présentation pour adoption au Conseil de gouvernement.

S'exprimant à cette occasion, la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, Nezha El Ouafi, a indiqué que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer les questions et affaires des MRE, et intervient en application des Hautes instructions Royales afin de veiller à promouvoir leurs situations et à défendre leurs intérêts au Maroc et aux pays de résidence, à la lumière de la crise sanitaire actuelle et ses répercussions à plusieurs niveaux.

Les projets abordés lors de cette réunion, notamment la mise en œuvre du chantier de la protection sociale au profit des Marocains résidant dans des pays n’ayant pas d’accords de coopération avec le Royaume dans ce domaine, constituent un "défi majeur", et ce dans le cadre du projet Royal visant la généralisation de la couverture sociale à tous les Marocains, a-t-elle ajouté, soulignant que l'exécution de ce projet doit être accélérée en vue de permettre aux Marocains du monde concernés par ce système d'en bénéficier dans les plus brefs délais.

