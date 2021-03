Le consul général du Maroc à Liège met en avant la gestion "exemplaire" de la pandémie de Covid-19 par le Royaume

Le consul général du Maroc à Liège, Hassan Touri, a mis en avant la gestion "exemplaire" de la pandémie de Covid-19 par le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

S'exprimant sur la webtv belge "MARABEL TV", M. Touri a jeté la lumière sur les réalisations du Maroc en matière de lutte contre la pandémie, ce qui a valu au Royaume les félicitations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de nombreux médias internationaux qui ont souligné que "le Maroc se classe parmi les pays ayant le mieux réussi à gérer cette crise sanitaire mondiale".



Le consul a rappelé que dès le début de la pandémie, le Maroc a entrepris des actions fortes sur les plans stratégique et opérationnel afin de briser les chaînes de contamination, et ce à travers la proclamation de l’état d'urgence sanitaire, la fermeture des frontières, le confinement et la mise en place d’un protocole de prise en charge des malades atteints du coronavirus.



M. Touri a par ailleurs mis en relief les efforts du Royaume pour faire face à la pénurie mondiale de masques, faisant observer qu'une trentaine d'entreprises textile ont été reconverties, ce qui a permis au Maroc d'atteindre une capacité de production de 10 millions de masques par jour.



Il a également relevé que "le Maroc a créé ses propres kits de tests et imaginé un respirateur adapté pour un usage à domicile et il a été un des premiers à distribuer à grande échelle la chloroquine à sa population et même à commercialiser à l’international sa production de masques".



Quant au nombre de tests de dépistage, il a dépassé les 17.500 par jour dans 24 laboratoires nationaux, a-t-il fait savoir.



Le consul a par ailleurs mis en exergue les efforts consentis par le Royaume pour atténuer les répercussions de la crise sanitaire, rappelant que le Maroc a déployé dès le 25 mars 2020 un Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de 10 milliards de dirhams.



Doté initialement de ressources budgétaires, puis abondé par des contributions du privé et du public, le Fonds a servi à financer des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, à soutenir l’économie nationale et à préserver les emplois, a noté M. Touri.



A ce titre, a-t-il relevé, ce sont quelque 5 millions de familles tirant leurs revenus du secteur informel ou de métiers précaires qui ont bénéficié d’aides financières directes pour faire face à la crise liée à la pandémie. De même, les PME ont bénéficié d’exonération d’impôts et de crédits à des taux d’intérêts avantageux.



Le consul a en outre rappelé la décision de SM le Roi de mettre à la disposition de plusieurs pays africains des aides médicales urgentes (médicaments, masques de protection, etc.) dans le but de les aider à faire face à la crise sanitaire.



S’agissant de la vaccination, M. Touri s'est félicité que le Maroc puisse occuper "la place de leader en Afrique grâce aux instructions Royales relatives à l’approvisionnement en vaccins, à la gratuité au bénéfice des citoyens et à la logistique mise en place à travers le pays".



Depuis le 28 janvier, jour où Sa Majesté le Roi a lancé la campagne de vaccination au Maroc, près de 4 millions de citoyens ont été vaccinés, dont près de 200.000 ont déjà reçu leur deuxième dose, a-t-il ajouté.

MAP: 04/03/2021