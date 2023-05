Le Maroc en force à Madrid pour drainer davantage d'investissements espagnols

Les travaux d'une rencontre d’affaires de haut niveau sous le thème '’Investir au Maroc pour une prospérité commune’’ se sont ouverts, lundi à Madrid, avec la participation de ministres, de responsables économiques, de diplomates et de chefs d’entreprises marocains et espagnols.

Organisé par le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques (MICEPP), de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et des Centres régionaux d’investissements de Rabat-Salé-Kenitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Marrakech-Safi, ce forum se tient dans le sillage de la Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Espagne, tenue à Rabat en février dernier, et de la Déclaration Conjointe bilatérale, établie suite à la rencontre entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, en avril 2022 à Rabat.



Réunissant près de 150 chefs d’entreprises marocains et espagnols, cette rencontre, initiée conjointement par le Conseil Economique Maroc - Espagne (CEMAES), la Confédération générale des entreprises au Maroc (CGEM), la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales (CEOE) et la Chambre de commerce espagnole, confirme la volonté des deux pays amis et voisins, unis par un partenariat historique et multidimensionnel, de renforcer leurs relations économiques.



Ce forum est l’occasion de souligner la solidité du partenariat commercial entre le Maroc et l’Espagne, mais également d’encourager les opérateurs espagnols à accroitre le volume de leurs investissements au Maroc.



‘’Au cours des 20 dernières années, nous avons collectivement multiplié les échanges commerciaux par 5, et nous devons veiller à ce que cette tendance reste solide. Cependant, il existe une marge de progression importante en termes d'investissement’’, a indiqué le ministre délégué en charge de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, dans son allocution d’ouverture.



Depuis quelques années, l’Espagne est devenue en effet le premier partenaire commercial du Maroc, qui est, quant à lui, le deuxième partenaire non-européen et le premier partenaire africain de l’Espagne. En 2022, le volume des échanges commerciaux a atteint près de 20 milliards d’euros et plus de 800 entreprises espagnoles sont déjà installées dans le Royaume.



Néanmoins, l'Espagne ne se classe actuellement qu’au cinquième rang des investisseurs étrangers au Maroc, avec un volume n'atteignant que 200 millions d'euros en 2022, d’où cette présence en force pour promouvoir l’investissement dans tous les secteurs productifs.



Outre M. Jazouli, le forum d’affaires réunit notamment le ministre espagnol de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Héctor Gomez, la Secrétaire d’État espagnole au Commerce, Xiana Méndez, l’Ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, l’Ambassadeur d'Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, le président de la CGEM, Chakib Alj, le président de la CEOE, Antonio Garamendi, le président de la Chambre de Commerce espagnole, José Luis Bonet, ainsi que plusieurs dirigeants des plus grandes entreprises marocaines et espagnoles.



En marge de ce forum d’affaires, sont notamment prévues plusieurs réunions de travail entre Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, et de hauts dirigeants d’entreprises espagnoles dans de nombreux secteurs tels que l’agroalimentaire, l’économie circulaire, la gestion des déchets, les énergies renouvelables, l’eau, l’industrie ferroviaire ou le tourisme.

MAP: 22/05/2023