Le ministère de l’Éducation dément avoir publié un communiqué au sujet de l'annulation de l'enseignement du français au primaire

Le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a démenti catégoriquement, lundi, avoir publié un communiqué au sujet de l'annulation de l'enseignement de la langue française au primaire à partir de la prochaine année scolaire.

Dans une mise au point en réaction à un faux communiqué attribué au ministère et prétendant qu'il va entamer l'annulation de l'enseignement de la langue française au primaire à partir de la prochaine année scolaire, le département ministériel dément catégoriquement cette information.



Le ministère rappelle que les communiqués officiels sont publiés via son portail officiel et ses pages sur les réseaux sociaux.

MAP: 11/04/2022