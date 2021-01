Le ministère de l’Éducation nationale dément avoir publié un communiqué sur la suspension des cours

Le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a démenti, vendredi, avoir publié un communiqué sur la suspension des cours à partir du 24 janvier courant jusqu'à nouvel ordre.

ans une mise au point, le ministère a qualifié de "faux" un communiqué qui lui est attribué et alléguant que les études seront suspendues pour tous les niveaux et filières à partir du 24 janvier courant jusqu'à nouvel ordre.



Le ministère a affirmé qu'il "dément catégoriquement" tout communiqué à cet égard, rappelant aux étudiants et aux familles que les vacances scolaires de fin du premier semestre s'étalent du dimanche 24 janvier au dimanche 31 janvier 2021, et que les études reprendront le lundi 1er février 2021.

MAP: 22/01/2021