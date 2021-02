Le plan d'action législatif et de contrôle au menu d'une réunion à la chambre des représentants

Le plan d'action législatif et de contrôle a été au centre d'une réunion tenue lundi entre le président de la Chambre des Représentants Habib El Malki et les présidents des groupes et du groupement parlementaires.

S’agissant du plan d’action de contrôle de la Chambre, la réunion a débattu du thème de la séance plénière des questions de politique générale qui a été consacrée à "la politique gouvernementale d’appui du produit national" comme thématique principale, a indiqué l'institution législative dans un communiqué.

De même, la réunion a porté sur l’importance de la production de contrôle relative aux missions exploratoires, qui suscitent un intérêt croissant chez les représentants de la nation, ce qui a abouti à la formation de nombreuses missions abordant des questions sociétales et économiques.

Les rapports élaborés ont également constitué une valeur ajoutée dans la présentation de certains chantiers, programmes et fonctionnement d’institutions, dont les fruits ont été l’élaboration de rapports avec un grand professionnalisme et des recommandations claires pour surmonter certaines difficultés et contraintes, et ceci, en étroite coopération avec le gouvernement, relève la même source.

Concernant le plan d’action de la Chambre, les participants ont passé en revue les séances plénières restantes au titre de l’actuelle session, soulignant l’importance du capital législatif adopté lors de cette session, soit quarante textes législatifs.

La rencontre a également été l’occasion de délibérer sur l'ordre du jour des séances plénières convenues pour mardi 9 et mercredi 10 février, notamment le vote d'un ensemble de textes législatifs finalisés et la clôture de la session législative.

Par ailleurs, les participants n’ont pas manqué de rappeler, au début de la réunion, les évènements nationaux importants ayant marqué l'actualité nationale ces derniers jours, dont le plus important a été le lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de la campagne nationale de vaccination.

A cet égard, M. El Malki et les composantes de la Chambre ont exprimé leur fierté de cette noble initiative royale et leur considération particulière du modèle marocain, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, dans la méthode, les moyens de gestion de la pandémie et le sens de sacrifice dont a fait montre le peuple marocain face à ses diverses répercussions, évoquant aussi les relations maroco-nigérianes au lendemain de l'entretien téléphonique entre SM le Roi et le Président Muhammadu BUHARI.

MAP 02/02/2021