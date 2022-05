Le président de la Chambre des conseillers s'entretient avec le ministre égyptien des Affaires étrangères

Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, s'est entretenu, mardi, avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui effectue une visite de travail au Maroc.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont passé en revue divers aspects des relations bilatérales, y compris dans le domaine parlementaire, exprimant leur espoir de hisser ces relations à un niveau d'excellence qui soit à la hauteur des liens solides unissant les deux pays et "qui ne cessent de se consolider grâce aux directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son frère, Son Excellence le Président Abdel Fatah Al-Sissi, et qui gèrent le dossier des relations maroco-égyptiennes avec sagesse, lucidité et clairvoyance".

Selon un communiqué de la Chambre des Conseillers, M. Mayara a mis en avant les relations historiques entre les deux pays, la convergence de leurs points de vue et leur soutien mutuel sur les grandes questions d'intérêt commun, saluant le contenu du communiqué conjoint publié lundi à l'issue des entretiens du ministre égyptien avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Dans ce sillage, il a exprimé la disponibilité de la Chambre des Conseillers à travailler avec diligence afin de contribuer, de par son statut constitutionnel, à mettre en oeuvre les décisions importantes convenues, ajoutant que ces dernières ne manqueront pas de donner une forte impulsion aux relations de coopération bilatérale.

La même source souligne à ce propos que les prérogatives et l'expérience du Conseil, notamment dans le domaine économique et social, lui permettent de jouer un rôle de premier plan pour une plus grande coopération entre les hommes d'affaires des deux pays.

Le président de la Chambre des conseillers a, par ailleurs, rappelé le mémorandum d'entente signé entre le Conseil et le Sénat égyptien lors de la dernière visite de son président au Maroc et qui prévoit notamment une coordination étroite entre les deux institutions et l'intensification des visites mutuelles, au service des intérêts supérieurs des deux pays au niveau bilatéral et dans les différentes instances parlementaires régionales et internationales.

Pour sa part, le ministre égyptien des Affaires étrangères a salué le sage leadership de SM le Roi Mohammed VI, qui a toujours su maintenir la sécurité et la stabilité du Maroc, dans un contexte régional et international mouvementée.

M. Sameh Choukri a affirmé que le Maroc est un pays pionnier dans son environnement arabo-islamique, citant dans ce sens la présidence de SM le Roi du Comité Al-Qods qui témoigne de l'attention particulière que le Royaume accorde à la cause palestinienne et à Al Qods Al Charif.

D'autre part, le responsable égyptien a souligné la nécessité d'approfondir la coopération économique entre les deux pays, notamment dans le domaine des énergies propres eu égard au potentiel prometteur des deux pays en la matière, rappelant le soutien du Royaume à l’organisation par l’Egypte de la 27ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le climat (COP27) prévue en novembre prochain.

Par ailleurs, M. Sameh Choukri a dit partager l'inquiétude du président de la Chambre des conseillers à l’égard de la monopolisation de la présidence du Parlement panafricain et l’absence d’alternance à la tête de cette instance.

Les deux parties ont convenu que la région nord-africaine est en droit d’accéder à ce poste, assurant qu’elles œuvreront de concert pour présenter un candidat de consensus et qui saura redynamiser cette importante organisation parlementaire panafricaine au service des peuples africains.

MAP 10/05/2022