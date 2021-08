Le SGG lance la nouvelle version de son site web

Le Secrétariat général du gouvernement (SGG) a annoncé vendredi avoir récemment lancé la nouvelle version de son site web (www.sgg.gov.ma), dynamique et facile à utiliser.

"Dans l’objectif d'améliorer ses services fournis au public, aux administrations publiques, aux acteurs économiques et sociaux et aux établissements de recherche scientifique et dans le cadre de sa contribution à la diffusion des informations juridiques, le SGG a lancé une nouvelle version de son site web, dynamique, facile à utiliser et accessible via les appareils mobiles", a indiqué le Secrétariat général du gouvernement dans un communiqué. Cette version a "pris en compte la simplification d’accès et de recherche des informations, permettant aux internautes d'obtenir des informations juridiques actualisées et de connaître les différentes activités et domaines de compétence du SGG, qu’il s’agisse de la coordination de l’action législative et réglementaire du gouvernement, de certaines professions organisées, ou d’associations de la société civile", précise le communiqué.



Outre la rubrique de l'actualité, le site propose des rubriques dédiées aux conseils des ministres, conseils de gouvernement et à la législation et met à la disposition de ses visiteurs les différentes éditions du Bulletin Officiel : l'édition générale, l'édition de traduction officielle et celle des conventions internationales, ainsi que l'édition des annonces légales, judiciaires et administratives et l'édition des annonces relatives à l'immatriculation foncière.



Les visiteurs du site web peuvent utiliser le moteur de recherche pour lancer des requêtes dans les sommaires des Bulletins officiels sur les textes juridiques qui ont été publiés.



Le site web permet de passer de la langue arabe à celle française et vice-versa pour le même contenu, en attendant le lancement de la version amazighe. La nouvelle version du site web fournit des liens utiles vers un certain nombre d'institutions et d'instances nationales et de sites web juridiques, d'après la même source.

(MAP-06/08/2021)