Journaux Bulgares: L'engagement du Maroc en faveur de la cause palestinienne et le rapprochement avec Israël font du Royaume un acteur clé pour la paix au Moyen-Orient

L’engagement du Maroc en faveur de la cause palestinienne et la reprise des relations avec Israël, font du Royaume un acteur essentiel pour l'instauration de la paix au Moyen-Orient, soulignent des journaux bulgares.

Le journal « News » indique qu’avec le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, l’attachement du Royaume à sa position au sujet de la question palestinienne et son plein soutien aux Palestiniens font du Royaume le meilleur médiateur pour contribuer à l’instauration de la paix au Moyen-Orient.



Le journal ajoute que la position du Maroc est consolidée à la faveur de ses liens étroits avec les Etats- Unis qui ont annoncé la reconnaissance de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et leur détermination à investir dans la région.



« La reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble du Sahara, leur soutien à la proposition d’autonomie comme l’unique base d’un règlement juste et durable au conflit artificiel sur le Sahara marocain, et leur volonté de promouvoir le développement économique et social au Maroc et d’ouvrir un consulat à Dakhla, sont de nature à servir la stabilité et la paix dans l’ensemble de la région et contribuer également au renforcement des opportunités économiques et commerciales, écrit le journal.



'’Novini’’ note pour sa part que le début du processus d'ouverture d'un consulat américain à Dakhla annoncé par le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, montre que « le gouvernement américain est passé à la mise en pratique après l’annonce de la reconnaissance de la marocanité du Sahara''.



La publication relève que la réaffirmation par les États-Unis que le plan d’autonomie est une base sérieuse, crédible et réaliste pour une solution juste et durable au conflit, ainsi que les relations privilégiées entre Rabat et Washington, seront bénéfiques pour l’ensemble du continent africain en vue de renforcer la sécurité, la stabilité et le développement.



Dans un article sous le titre « Les Etats-Unis vont ouvrir un consulat au Sahara marocain », le journal ‘’Dnews’’ indique qu’avec la reconnaissance par Washington de la marocanité du Sahara et l’annonce du début du processus d'ouverture d'un consulat américain à Dakhla, la question du Sahara connait un tournant décisif qui renforce la position du Maroc.



Les relations solides entre le Maroc et les États-Unis, poursuit le journal, sont très bénéfiques au continent africain pour l’instauration de la sécurité et la réalisation du développement.

MAP: 30/12/2020