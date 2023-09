Les conséquences du changement climatique sur la situation des enfants pointées à Genève

Les participants à une réunion organisée, mercredi à Genève, à l'initiative du Maroc, ont tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences désastreuses du changement climatique sur la condition des enfants à travers le monde, notamment dans les pays en développement.

La rencontre, organisée par la Mission permanente du Maroc à Genève, dans le cadre des activités parallèles de la 54ème session du Conseil des droits de l'homme, consacre le rôle du Maroc en tant que fervent défenseur des droits de l'enfant au sein des organisations internationales et intervient dans la continuité des mesures et programmes adoptés par le Royaume pour activer ces droits.

Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, a passé en revue une série de mesures prises au niveau national pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique sur les droits de l'enfant, dans le cadre du Plan National Climat 2020-2030, ainsi que les activités de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, dont la mission première est de sensibiliser au développement durable, et de l'Observatoire National des Droits de l'Enfant dans ses efforts visant à accélérer la mise en œuvre de la Convention relative aux Droits de l'Enfant.

Les panélistes, parmi lesquels figuraient des représentants de missions diplomatiques, d'agences onusiennes et d’ONGs, ont souligné les nombreuses initiatives prises pour garantir les droits environnementaux des enfants, soulignant le caractère central de la protection des droits des enfants dans un environnement sûr, sain et durable.

A cette occasion, les grandes lignes de la nouvelle Observation générale n°26 du Comité des droits de l'enfant, un document qui met en évidence la relation entre les droits de l’enfant et la crise environnementale, clarifie la nature des obligations des États dans ce contexte, et encadre l’échange d’expériences et de bonnes pratiques à cet égard, ont été présentées.

Lors de la rencontre, le changement climatique a été présenté en tant que défi majeur du XXIe siècle, plutôt qu’un simple problème environnemental. Il s’agit d’un phénomène qui pèse lourdement sur l’avenir de la planète et sur la santé mondiale, affectant non seulement le droit à un air pur et à un environnement sain, mais également les droits à l’alimentation, à l’eau potable, à l’éducation et au logement.

Les interventions ont d’ailleurs porté sur l’impossibilité d’ignorer la crise climatique, laquelle est toujours accompagnée par d'autres phénomènes dont l'insécurité alimentaire, la pauvreté, les crises humanitaires, les conflits et les guerres, avec des conséquences directes sur la santé physique et mentale des enfants.

Le fait que le changement climatique exacerbe les inégalités régionales est un autre aspect à prendre en compte, selon les intervenants. En effet, les pays en développement en sont les principales victimes, car ils disposent de peu d'infrastructures appropriées et de moyens nécessaires pour faire face aux défis posés par le changement climatique, notamment les problèmes liés à l'alimentation et les épidémies.

La Convention relative aux droits de l’enfant (1990) souligne l’importance de garantir les droits des enfants en matière d’environnement. Ainsi, l’article 24 de la Convention stipule le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, y compris du droit à une alimentation saine et à l’eau potable ainsi que du droit à la protection contre la maladie et la pollution.

Environ 1,7 million d'enfants de moins de cinq ans meurent chaque année de maladies liées à l'environnement, selon un rapport sur la pollution de l'air et la santé des enfants, publié en 2018 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

D’après l’UNICEF, 99% des décès déjà imputables au changement climatique surviennent dans les pays en développement et les enfants représentent 80% de ces décès.

Les indicateurs de l'UNICEF montrent que le nombre d'enfants touchés par les catastrophes causées par le changement climatique augmente considérablement: chaque année, environ 66,5 millions d'enfants sont touchés, et ce nombre atteindra 175 millions d'enfants au cours de la prochaine décennie.

(MAP 20.09.2023)