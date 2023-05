Les perspectives de la coopération bilatérale et multilatérale au centre d'entretiens entre M. Talbi El Alami et une délégation de la Chambre des Lords du Royaume-Uni

Les perspectives de la coopération bilatérale et multilatérale ont été au centre d'entretiens, mardi à Rabat, entre le Président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, et une délégation de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, qui effectue actuellement une visite de travail au Maroc.

Les entretiens ont ainsi porté sur plusieurs questions et thèmes d'intérêt commun, indique un communiqué de la Chambre des représentants, précisant que les deux parties ont également passé en revue les perspectives de coopération bilatérale et multilatérale qui reflètent la profondeur des liens historiques unissant les deux Royaumes et leurs peuples amis et les intérêts communs des deux pays.



La visite de la délégation parlementaire du Royaume-Uni, qui se poursuivra jusqu'à vendredi, traduit la volonté commune de renforcer la communication et la coopération parlementaires entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni, et s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens d'amitié et de coopération unissant les deux Royaumes, ajoute la même source.



Par ailleurs, M. Talbi El Alami a saisi cette occasion pour mettre en avant les grands chantiers lancés par le Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI depuis l'adoption de la Constitution de 2011 sur les plans politique, économique et social.



La réunion a également été l'occasion d'informer la délégation parlementaire du Royaume-Uni des derniers développements de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, de la proposition d'autonomie présentée par le Maroc et du soutien international croissant dont elle bénéficie en tant que solution réaliste et crédible. La délégation a également pris note des projets de développement en cours dans les provinces du sud du Royaume du Maroc.



La délégation parlementaire du Royaume-Uni comprend des membres du parti conservateur : Lord Stuart Polak, Lord James Arbuthnot, Lord Alastair Colin Leckie Campbell et Lord Eric Pickles.

MAP: 03/05/2023