Les relations entre le Maroc et les pays centraméricains au centre d'une réunion à Madrid entre Mme Benyaich et la présidente du Parlacen

L’ambassadeur du Maroc en Espagne Karima Benyaich a tenu, vendredi à Madrid, une réunion avec la présidente du Parlement centraméricain (Parlacen) Fanny Carolina Salinas Fernandez, axée sur l’examen des moyens de développer les liens de coopération entre le Maroc et les pays centraméricains.

Lors de cette rencontre, tenue en présence notamment du vice-président du Parlacen, Amado Cerrud Acevedo et de plusieurs membres permanents de cette institution régionale, Mme Benyaich a passé en revue les réformes structurelles engagées sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, soulignant que la politique visionnaire du Souverain a fait du Royaume un modèle à suivre sur les plans régional et continental.



La diplomate marocaine a mis en exergue l’engagement indéfectible du Maroc pour développer ses relations avec les pays centraméricains, saluant l’excellence des relations entre les deux parties, le niveau de la coopération dans divers domaines et les affinités culturelles unissant le Maroc et les pays du Parlacen.



Les liens de coopération entre le Maroc et les pays membres du Parlacen ont connu, ces dernières années, un saut qualitatif ce qui s'est traduit par des contacts permanents entre les institutions des deux parties et la convergence des vues sur les questions régionales et internationales, a relevé Mme Benyaich, notant que le Royaume est disposé à mettre au profit des pays centraméricains son expérience dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne la gestion de la pandémie liée au Covid-19 et la campagne de vaccination.



Dans ce contexte, l’ambassadeur a indiqué que le Maroc a mis en place une stratégie proactive et anticipative contre le Covid-19 en adoptant des mesures de restriction ayant permis de freiner la propagation du virus tout en venant en aide aux secteurs les plus touchés par les effets économiques de la pandémie.



En plus, a ajouté Mme Benyaich, le Maroc mène une campagne exemplaire de vaccination contre le Covid-19, précisant que jusqu’à présent 4.329.244 Marocains ont été vaccinés et 3.767.210 ont reçu la seconde dose.



De son côté, Mme Salinas Fernandez a tenu à remercier SM le Roi pour les aides accordées par le Maroc a plusieurs pays centraméricains dévastés par des ouragans, faisant observer que le Souverain a toujours fait preuve de solidarité agissante et de soutien à tous ceux qui en ont besoin.



Elle a, en outre, mis en valeur les efforts déployés par le Royaume dans la lutte contre le Covid-19, faisant part du souhait des pays centraméricains de tirer profit de l’expérience du Maroc en la matière, ainsi que de la stratégie suivie dans l’approvisionnement des vaccins anti-Covid.



Le Parlacen, un groupement régional dans lequel le Maroc dispose du statut de membre observateur, est déterminé à aller de l’avant dans sa coopération multiforme avec le Maroc, un pays pionnier dans plusieurs domaines, a-t-elle fait remarquer, saluant le soutien apporté par le Maroc en faveur de la promotion du développement dans les pays de la région, ainsi que les relations entre les deux parties.



S’agissant de la question du Sahara, la présidente du Parlacen a défendu la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, appelant à trouver une solution "juste et durable" à ce différend artificiel dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume.



Cette rencontre a été également l’occasion pour Mme Benyaich et la présidente du Parlacen de débattre de plusieurs défis communs, notamment le développement durable et la gestion des flux migratoires avec un accent particulier sur la politique marocaine réussie en la matière.



Créé en 1991, le Parlement centraméricain, qui siège au Guatemala, est un forum régional qui œuvre à l’intégration entre les pays de la région. Cet organe comprend six pays membres : le Salvador, Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama et la République dominicaine, ainsi que nombreux pays observateurs dont le Maroc.

MAP: 02/04/2021