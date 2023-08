Les soulèvements du 16 et du 17 août 1953 à Oujda et Tafoughalt, deux épopées rayonnantes contre la mainmise coloniale

Le peuple marocain célèbre, mercredi, le soixante-dixième anniversaire des soulèvements du 16 août et du 17 août 1953 à Oujda et à Tafoughalt (province de Berkane), deux épopées rayonnantes contre la mainmise coloniale et la lutte pour la liberté et l'indépendance nationale.

La célébration de ces deux événements s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 70ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. Ils constituent, en effet, une page épique de l'histoire contemporaine du Royaume, reflétant la grandeur du peuple marocain et sa soif pour la liberté, illustrant l`héroïsme, les sacrifices des habitants de l`Oriental et leur mobilisation autour du glorieux Trône Alaouite pour la défense de la souveraineté nationale.



Ainsi, le soulèvement du 16 août 1953, qui a été mené par des nationalistes de l'Oriental, a permis à cette région d'entrer dans l'histoire par la grande porte à même de s'ériger en forteresse nationale face aux forces de l'occupant, qui voulait la voire soumise.



Déterminées à mettre fin à l`occupation et à insuffler un nouvel élan au mouvement nationaliste en gestation dans les autres régions, les populations de l'Oriental ont voulu, à travers cette révolte, montrer qu'elles n'allaient jamais baisser les bras face aux viles manœuvres de l'occupant, et exprimer leur attachement indéfectible au Sultan Feu SM Mohammed V.



Si les causes de ce soulèvement sont connues, à savoir la volonté de la population de l'Oriental d'en finir avec la présence étrangère et de contribuer à l`effort de l`indépendance, ses profondes significations sont aussi multiples que nimbées de noblesse d`âme.



Tous ceux qui étaient engagés dans cette révolte étaient mus par l`attachement indéfectible au glorieux Trône Alaouite et à l'intégrité territoriale, reflétant ainsi la disposition des Marocains à consentir des sacrifices pour la liberté et l`Indépendance.



Le mouvement national et la résistance d'Oujda ont organisé minutieusement ce soulèvement et lancé plusieurs opérations contre l'occupant dont notamment celles ayant visé les chemins de fer, la centrale électrique et les casernes militaires.



Tafoughalt a connu, à son tour, des manifestations populaires spontanées, exprimant la solidarité profonde des jeunes de la région et leur engagement contre l'autoritarisme et la tyrannie des colonisateurs.



La célébration de cette date glorieuse entend mettre en exergue le parcours de la lutte nationale et faire valoir les chapitres de l'épopée de la lutte nationale pour préserver le patrimoine historique national et la mémoire collective du peuple marocain.



Pour marquer ces deux repères historiques, le Haut commissariat des Anciens Résistants et Membres de l'Armée de Libération organise, mercredi, deux rencontres, à Oujda et à Berkane pour revivre l'épopée à travers des témoignages mettant l'accent sur les dimensions et la portée de ces deux soulèvements héroïques.



A cette occasion, les villes d'Oujda et de Berkane rendront hommage à une pléiade d'anciens résistants et membres de l'armée de libération issus de la région.

MAP: 16/08/2023