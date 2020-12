L'Espagne et le Maroc accordent un "grand intérêt" à la prochaine RHN (porte-parole du gouvernement espagnol)

Les gouvernements espagnol et marocain accordent un "grand intérêt" à la prochaine Réunion de Haut Niveau (RHN), prévue le 17 décembre à Rabat, a souligné, mardi, la porte-parole du gouvernement espagnol, Maria Jesus Montero.

"La Réunion de Haut Niveau (RHN) représente un grand intérêt pour les gouvernements des deux pays, eu égard à l’importance des sujets qui seront évoqués tels que le renforcement des relations économiques, la présence d'entreprises des deux côtés du Détroit, la transition écologique et la gestion ordonnée des migrations", a relevé Mme Montero lors d’un point de presse tenu à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.



"Les deux gouvernements sont impatients de se rencontrer" pour discuter des sujets d’intérêt commun, a ajouté la responsable espagnole, précisant que ce rendez-vous, le premier du genre depuis cinq ans, est préparé avec "beaucoup de soin".



Dans ce contexte, la porte-parole du gouvernement espagnol a souligné "l’excellente relation et le contact fluide" entre les deux pays.



La relation avec le Maroc est "fluide" et le contact est "quotidien", a-t-elle affirmé.

MAP: 01/12/2020