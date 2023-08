Ligue arabe: Réunion à Amman du groupe chargé des négociations avec les grandes entreprises internationales des médias et du numérique, avec la participation du Maroc

Le groupe de la Ligue des Etats arabes chargé de mener des négociations avec les grandes entreprises internationales des médias et du numérique a entamé, mardi à Amman, les travaux de sa première réunion, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté par MM. Ouadii Taouil, Conseiller au cabinet du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, et Mustapha Amadjar, Directeur de la communication et des relations publiques au ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.



Outre le Maroc, ce groupe, dont la présidence est assurée par la Jordanie, comprend les Émirats arabes unis, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Égypte, en plus de l'Union arabe de Radiodiffusion.



La réunion intervient en application de la Résolution n°533 du Conseil des ministres arabes de l'Information, réuni pour sa 53ème Session en juin dernier à Rabat, relative à l'adoption des procédures exécutives de la Stratégie arabe unifiée pour traiter avec les grandes entreprises internationales des médias et du numérique.



Intervenant en ouverture de cette réunion, le ministre jordanien de la communication, Faysal Al-Chaboul, a indiqué que les membres de ce groupe ont la lourde tâche de mettre en place les mécanismes essentiels et les bases de négociation avec les grandes entreprises internationales des médias et du numérique, l'objectif étant de recouvrer des droits légitimes sur les plans politique, économique, social et culturel et d'instituer une relation saine à long terme avec les partenaires de l'espace numérique au niveau mondial.



"Depuis des mois, nous nous sommes investis à fond, en concertation avec les ministres arabes de l'information, pour élaborer une plateforme de référence pour le traitement avec les grandes entreprises internationales des médias et du numérique. Il vous revient, aujourd'hui, de mettre en place les mécanismes, les outils et les procédures exécutives de ces négociations afin de parvenir à une relation solide et structurée avec ces entreprises", a affirmé le ministre.



"Tout ce que nous exigeons c'est l'équité, une composante historique dans le dialogue Nord-Sud depuis des décennies mais devenue aujourd'hui une nécessité impérative dans les secteurs des médias et du numérique pour faire face aux dangers réels qui guettent nos sociétés, notre culture et nos intérêts suprêmes", a insisté M. Al-Chaboul, notant que les pays arabes ont le potentiel pour faire évoluer les rapports en force de négociations avec ces entreprises.



La priorité, a-t-il ajouté, est de protéger les contenus médiatiques arabes contre la désinformation et de combattre l'islamophobie, les discours de racisme, d'extrémisme, de haine et de mépris des religions, et d'appuyer les contenus soutenant les intérêts des nations arabes, à leur tête la cause palestinienne.



Pour sa part, le Secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, chargé du département des médias et de la communication, l'ambassadeur Ahmed Rachid Khattabi, a tenu à remercier la Jordanie pour avoir élaboré un document de référence pour les discussions entre les États membres, dans le cadre d'une approche participative, ce qui augure, a-t-il dit, d'une "transformation qualitative" dans l'action arabe pour la gestion de l'espace numérique et sa relation avec les partenaires internationaux.



"Cette orientation stratégique vise, tout d'abord, à protéger les intérêts arabes et à intensifier les efforts collectifs visant à atteindre notre souveraineté numérique, devenue de nos jours, à l'heure de l'innovation et de la révolution des technologies de l'information et de la communication, un enjeu vital et indispensable pour tous les pays et tous les groupes régionaux", a-t-il insisté.



A cet égard, M. Rachid Khattabi a appelé à identifier les meilleurs mécanismes pour établir une relation sûre, transparente et équitable avec ces entreprises, conformément aux règles juridiques mondialement reconnues, en tirant profit des expériences et des modèles réussis au niveau mondial, tout en tenant compte des particularités nationales, ajoutant que ces entreprises ont l'obligation de respecter les droits des nations arabes en termes à la fois des recettes fiscales et de protection du contenu des médias des discours de haine, d'extrémisme et de mépris des religions.



Dans ces négociations, a-t-il poursuivi, un intérêt particulier est à accorder au soutien des contenus appuyant la cause palestinienne et la ville sainte d'Al-Qods, en vue de lutter fermement contre tous discours ou messages visant à altérer les réalités historique, géographique, urbanistique et patrimoniale en lien avec le peuple palestinien et sa cause légitime.



Les participants à cette réunion de deux jours devront examiner les aspects organisationnels liés aux relations avec les grandes entreprises des médias et du numérique, conformément à une vision basée sur la Stratégie arabe unifiée approuvée par le Conseil des ministres de l'Information. Ils devront élaborer, au terme de leurs travaux des recommandations pertinentes pour une organisation structurelle avec les partenaires internationaux de l'espace numérique.

MAP: 29/08/2023