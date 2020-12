L'ouverture d'un consulat du Royaume de Bahreïn à Lâayoune, une consécration des relations séculaires solides entre les deux Royaumes (membre du Conseil de la Choura de Bahreïn)

L'ouverture ce lundi d'un consulat du Royaume de Bahreïn à Lâayoune vient renforcer et consacrer les relations séculaires solides entre les deux Royaumes, sous la conduite des deux chefs d'État, Sa Majesté le Roi Hamad Ben Issa Al-Khalifa et Son frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a souligné M. Abdelaziz Abal, membre du Conseil de la Choura bahreïni.

Dans une déclaration à la MAP, le député bahreïni a expliqué que cette initiative contribuera à la consolidation de ces relations, soulignant que le Royaume de Bahreïn a toujours affirmé la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de ses terres et défendu son intégrité territoriale devant tous les foras et forums internationaux.



"Cette démarche exprime la vision sincère du Roi de Bahreïn envers le Maroc et reflète également la position du peuple bahreïni, qui partage les mêmes aspirations avec le peuple marocain", a-t-il soutenu Le député bahreïni a, d'autre part, mis en avant l'élan de développement que connait la ville de Dakhla dans tous les domaines, louant ses potentiels en particulier dans les secteurs du tourisme et de l'agriculture.



Il a appelé, à cet égard, les hommes d'affaires des deux pays à œuvrer pour consacrer l'excellence des relations excellentes et fraternelles entre les dirigeants des deux pays, à travers la mise en oeuvre de projets communs dans divers domaines et en exploitant les opportunités d'investissement offertes de part et d'autre en vue de développer le niveau de la coopération économique bilatérale.



Il a exprimé l'espoir de voir ces relations renforcées davantage, en particulier dans cette conjoncture où la nation arabe est confrontée à de grands défis.

MAP: 14/12/2020